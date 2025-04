Barcelona, ​​sem capacidade para registrar Olmo, diz Laliga

Lalig

Madri – Laliga Ele afirmou que a entrada da operação das caixas VIP apresentadas pelo Barcelona (fora do tempo) em janeiro para poder Registre Dani Olmo e Pau Victor Nunca chegou a ser mantido e, portanto, os dois jogadores devem ver anulou seu registroalém de perder a Feira Financeira do Clube. Consultado pela ESPN, o Barcelona não queria fazer “comentários” da declaração emitida pelo empregador.

Na verdade, Laligapresidido por Javier Tebas, está convencido de que o CSD vai cancelar o Registro temporário isso é concedido a Barcelona No início de janeiro e, antes disso, os dois jogadores não poderão jogar novamente no time de Hansi Flick.

Dani Olmo, em uma prática com Barcelona Efe/Enric Fontcuberta

O acordo pelo qual o Barça conseguiu registrar o Olmo e a precaução de Victor foi concluída pelo anúncio de uma renda de 100 milhões de euros por conta da transferência da exploração de uma parte das caixas VIP do novo Spotify Camp Nou.

A entidade do Barça deu um pacote de caixas a uma empresa de investimentos do Catar, controlada pela família Thani, por um valor de 30 milhões de euros e os 70 restantes, o pacote majoritário, para uma empresa constituída algumas semanas antes pelo empresário do Moldavo Ruslan Birlanaau e que sempre esteve no centro de TheBes.

A nova empresa de auditoria de Barcelona, ​​Crowe, coincidiu com a tese da Laliga, questionando que essa renda de 100 milhões poderia ser calculada quando pouco mais da metade for cobrada e, além disso, o novo estádio não estiver operacional ou conhecido quando será em termos dessas caixas.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

Dessa forma, e depois de poucas piruetas financeiras, o clube do Barça é novamente excedido, de acordo com a tese do empregador, do jogo justo, com o problema que isso suporá no verão … embora, imediatamente, a continuidade de Dani Olmo e Pau Víctor seja questionada, em uma determinação que o CSD deve tornar o conhecimento de 7 de abril.

Esta é a declaração completa da Laliga:

1.- Como foi tornado público, a Laliga, de acordo com o padrão de desenvolvimento orçamentário (NEP), terminou de receber a documentação correspondente à referida operação corporativa em 3 de janeiro de 2025. (…) Um certificado emitido pelo novo auditor do clube, nomeado em 31 de dezembro de 20, temporada, como o próprio clube tinha certificado Laliga. Esta documentação foi necessária e essencial para poder fornecer a conta acima mencionada, sem os certificados referidos que não teria sido possível, conforme estabelecido pela NEP acima mencionada. Tudo isso levou a Laliga a aumentar o limite do custo do modelo esportivo (LCPD) do clube, pelo valor da operação acima mencionada em 3 de janeiro de 2025, com capacidade para a capacidade de registro dos players da Laliga, se as normas federativas permitidas.

2.- Em 14 de fevereiro, tendo em vista as informações que a Laliga conseguiu coletar em relação à referida operação e, de acordo com o artigo 64.4 da Lei Esportiva, considerou essencial e urgente solicitar que o Conselho Esportivo Superior (CSD) realize um relatório de controle específico pelos auditores que disse que o órgão autônomo designará, a anexação ao referido solicitação de todo o pedido de controção de informações que os autônomos se requerem.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

3.- Dada a urgência da aplicação e a falta de resposta do CSD, a Laliga reiterou em 17 de março de 2025 ao CSD a solicitação para o relatório de controle específico mencionado acima mencionado. A Laliga recebeu em 26 de março a comunicação do CSD apontando que a realização do referido relatório de controle específico é uma ação de poder para o CSD, sem aprofundar nada, entendendo que negou a realização do relatório de controle específico.

4.- Posteriormente, a FC Barcelona entregou, dentro do período estabelecido nos regulamentos da Laliga, as demonstrações financeiras intermediárias referentes ao primeiro semestre desta temporada de 2024-2025, acompanhada por um relatório de revisão limitada assinada por Crowe Auditors 1 do Point OfSaña, SLP diferente daquele emitido pelo certificado indicado em Point. Portanto, o FC Barcelona se referiu à Laliga para ter até três auditores nos últimos três meses: Grant Thornton, SLP, até 31 de dezembro de 2024; um auditor diferente, nomeado em 31 de dezembro, e isso continuou em 3 de janeiro; E um terceiro auditor, Crowe Auditors España, SLP

5.- Nessas demonstrações financeiras intermediárias, ela não está finalmente incluída na conta de lucro e perda de qualquer valor da operação corporativa mencionada, ao contrário do que havia sido certificado pelo clube e pelo auditor no momento da referida operação, conforme explicado no ponto 1 desta nota.

6.- According to the aforementioned intermediate financial statements, and in application of the NEP, FC Barcelona, ​​​​with the subscription of said corporate operation, did not have December 31, 2024, or on January 3, 2025, nor has it had since that date, nor has it today balance or inscription capacity, which is publicly known as ‘Fair Play’, for the registration of the players Dani Olmo and Pau Victor.

7.- Na aplicação da NEP, a Laliga se comunicou ao clube a redução de seu LCPD pelo valor da referida operação corporativa, de acordo com as demonstrações financeiras intermediárias apresentadas.

8.- Da mesma forma, a Laliga se comunicou em 27 de março ao CSD, as conclusões sobre ‘jogo justo’ derivadas das referidas demonstrações financeiras intermediárias, especialmente a redução do LCPD comunicada ao clube como resultado delas, além de todas as circunstâncias acima, contribuindo na referida comunicação ao CSD as atualizações financeiras acima mencionadas.

9.- Dada a situação descrita, Laliga informa que ele se reportará ao Instituto de Contabilidade e Auditoria (ICAC) ao auditor que foi nomeado pelo clube em 31 de dezembro de 2024 e que ele certificou a contabilidade da operação corporativa mencionada na conta de lucro e perdas do clube.