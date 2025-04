Barcelona: Szczesny, um cara ortodoxo franco e pequeno

Wojciech Szczesny, de Barcelona, ​​não é um goleiro comum: um cara franco, pouco ortodoxo e de fumaça. Após sua aposentadoria, ele aponta para sua melhor temporada.

BARCELONA – Wojciech Szczesny não acreditaria em você se você tivesse dito a ele que ele tocaria o clássico no início da temporada. Ele se aposentou do futebol, mudou -se para Marbella, no sul da Espanha, e estava mais preocupado em diminuir sua desvantagem no golfe. Mas ele pode ganhar seu segundo troféu como jogador do Barcelona neste sábado, quando o líder da Laliga enfrenta o Real Madrid na final da Copa Del Rey em Sevilha.

Talvez essa mudança seja uma das histórias mais improváveis ​​do futebol europeu este ano, sempre foi o destino de um jogador que, de várias maneiras, quebra com a tendência do jogador de futebol moderno. Desde que ele chegou Barcelonamonopolizou tantas manchetes por fumar, meditar e conversar com uma honestidade refrescante Quanto às suas performances, mas é o último que o colocou no foco da atenção no trecho final da temporada.

Talvez se aposentar discretamente do Eurocup de 2024 com a Polônia não tenha sido a melhor opção para o ex -goleiro e a Juventus. Adeus com uma temporada de quatro títulos em Barcelona daria a você um capítulo muito mais apropriado e apenas final para sua carreira.

“Vamos ver se é um dos melhores [historias futbolísticas jamás presentadas]”Disse o 35 -ano -Volto para ESPN. “É interessante. Pode se tornar um dos melhores. Vamos ver quando conversamos no final de maio.”

Dito isto, quem pode dizer que este é o último capítulo?

Deco, o diretor esportivo do BarcelonA, confirmou que eles têm conversas para estender o contrato de Szczesny Depois do verão, que é quando expira. Isso poderia dar lugar a uma luta pela propriedade com Marc-André Ter Stegen (que se recuperará de sua lesão a qualquer momento), embora seja improvável que Szczesny Vá tão longe.

Em vez disso, ele quer continuar após o triunfo da Super Cup em janeiro e agora a Copa del Rey no sábado. Então, ele quer vencer a Liga dos Campeões da UEFA, onde ele Barcelona Ele enfrentará a Inter Milan nas semifinais, e a Laliga, onde Blaugrana tem uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid na ausência de cinco dias.

“Neste momento, o objetivo é óbvio”, disse ele Szczesny. “Estamos na parte final da temporada e continuamos em todas as competições. Não vou perder nenhum jogo. Queremos nos trazer todos os troféus para casa. Agora é a parte emocionante da temporada, quando começo a senti -lo”.

Szczesny Ele estava jogando golfe em Marbella quando Ter Stegen sofreu uma grave lesão no joelho no final de setembro, em uma partida da liga contra o Villarreal. A primeira ligação foi seu ex -parceiro, o atacante do BarcelonaRobert Lewandowski, para ver se ele estaria disponível para substituir o goleiro alemão. Então ele ligou para Deco. E tudo mudou.

Wojciech Szczesny saiu da aposentadoria para estar vivendo o melhor estágio de sua carreira profissional como arqueiro. Arquivo

Meses antes de anunciar sua aposentadoria, Szczesny Ele disse: “Ainda me sinto preparado para os desafios, mas meu coração não está mais lá”, depois de 18 anos dedicado ao futebol. Vendo uma equipe jovem a atacar, sob o treinador Hansi, liderado por Lamine Yamal, Raphinha, Pedri e seu velho amigo Lewandowski, ele devolveu a ilusão.

“No começo, eu não sabia, era muito rápido, muito Ramdom”, disse ele. “Mas eu assisti Al Barcelona E eu pensei: Essa equipe pode fazer algo especial nesta temporada? Sim. Posso me perdoar se eu disser não e fazer algo grande? Não.

“Se eu visse esse Barcelona do meu sofá em Marbella, sabendo que poderia fazer parte disso, não me perdoaria.”

jogar 4:03 As cinco histórias que marcaram a Copa del Rey A final deste ano será 123, em um torneio em que o Barcelona é a equipe que mais venceu.

Depois de 14 jogos no banco com Iñaki Peña como goleiro inicial, Szczesny Finalmente, ele estreou em janeiro contra o Barbastro da Quarta Divisão pela Copa del Rey. Durante o mês seguinte, o Altibajos foi apresentado: ele foi expulso em sua terceira aparição, a vitória por 5-2 na Super Cup contra o Real Madrid na Arábia Saudita e, em seguida, cometeu vários erros no retorno do Barça por 5-4 contra o Benfica na Liga dos Campeões. No entanto, Flick deixou claro que ele tinha seu apoio para encerrar qualquer debate da mídia sobre si mesmo Szczesny Ou o Ranrano Peña continuaria como um número na ausência de Ter Stegen.

Seguiu uma sequência notável. O Barça perdeu seus dois últimos jogos de 2024, mas no início de 2025 começou uma série de 24 jogos invictos, com Szczesny como goleiro em 22 deles. Se eu não tivesse perdido contra o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões na semana passada, ele teria correspondido à lenda do clube, Johan Cruyff, em terceiro lugar como a sequência mais invicta (23 jogos) para um jogador do Barça no início de sua carreira no clube; Somente Paulinho (25 jogos) e Cesc Fàbregas (30 jogos) tiveram melhores começos.

Ele jogou um total de 25 jogos, deixando seu gol em zero por 13 ocasiões e se encaixando em 24 gols. As dúvidas sobre sua capacidade de brincar com uma defesa tão avançada se dissiparam.

“Esta é uma equipe completamente diferente de todas na Europa, neste momento”, disse ele. “Eles jogam de maneira muito extremamente. É um jogo de alto risco e alta recompensa. Nunca joguei em um time assim. Posso me adaptar? É um processo.

“Quando você arrisca e joga atrás da linha alta, você estará errado. Não há como evitar erros. E, curiosamente, isso aconteceu no [tercer] Jogo e eles me expulsaram, mas eu aceitei.

“Não estou aqui para ser conservador. Tento fazer o que a equipe precisa, e a equipe precisa de um goleiro com coragem suficiente para tomar essas decisões difíceis”.

Os fãs do Barça se apaixonaram, embora a música que eles cantam não seja a que seria de esperar: “Szczesny Fumador”. É uma piscadela ter sido Franco em relação ao seu hábito de fumaça.