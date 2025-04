Barcelona: Ter Stegen viaja para Sevilha para Final vs Real Madrid

Sem Bucket, Ter Stegen será descarregado, embora a manchete seja szczesny contra um Madri, no qual Camavinga é sua principal licença

Sevilha – Marc-André ter Stegen Esta sexta -feira se tornou a maior novidade do Barcelona em direção ao Final da Copa del Rey contra ele Real Madrid.

Atribuído Foi incluído na lista de convocação do Barcelona E ele viajou para Sevilha, pendente de receber a descarga, que é esperado para o mesmo sábado. A propriedade da meta do Barça no clássico, no entanto, é entendido que será para Szczesny.

Marc-André Ter Stegen com Wojciech Szczesny na prática de Barcelona Efe

Que não estarão disponíveis no lado catalão, além dos já conhecidos e sentenciados Marc Casadó e Robert Lewandowski, serão Alejandro Balde, que queria experimentar a sessão preparatória na quinta -feira, mas, como temido, ele não respondeu.

Esperamos que o lado esquerdo possa estar em posição de entrar na lista na próxima semana, quando o Barça recebe em Montjuïc para a Inter Milan na primeira mão das semifinais dos campeões.

Se a ausência de balde, não surpreende porque, como ele foi ferido em Leganés, já se suspeitava que ele não atingisse a final, é entendido como a principal dor de cabeça para Hansi Flick, no Real Madrid Carlo Ancelotti lamenta, e não é pouco, o outono de Eduardo Cameraveda, injeto na getAfe e não tocará novamente nesta temporada.

O francês se junta às baixas de longo prazo de Dani Carvajal e Éder Militão, entendendo que nem Mendy nem Alaba estarão em todas as condições, sendo capazes de entrar na lista de convocados.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

Mas não no XI inicial que Ancelotti tem, que se recuperará, sem mais contratempos, para Kylian Mbappé, que depois de sofrer uma torção no tornozelo, repousou por cautela no último jogo e estará pronto para liderar o ataque do merengue neste terceiro clássico da temporada.

Sem reservas

Com esse cenário, o Barça e o Real Madrid enfrentarão, que será a oitava final da Copa Espanhola entre os dois, perseguindo o time do Barça, empatando as quatro vitórias de Merengues e procurando os jogadores do Real Madrid da vitória sofridos na Super Cup espanhola de janeiro. Uma festa máxima, com essas ausências de primeiro nível.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

E será uma final com ausências de importância em ambos os lados, como aconteceu na última nomeação dessas características que enfrentaram, a de 2014 e que, por exemplo, não interpretou o Vículo Valdés ou Piqué, Cuenca ou Dos Santos para Barça ou Cristiano Ronaldo, Arbeloa, Marcelo ou Khedira em Madrid …

Curiosamente, supõe -se que desta vez a equipe do Barça não tenha seu goleiro titular, enquanto o então baixo do centro de Gerard Piqué, no centro de Gerard Piqué, é onze anos depois o do artilheiro não -sugotável, Robert Lewandowski.

On the other side, the scorer will be, Mbappé, contrary to what happened in 2014 when Cristiano Ronaldo could not play, although it was Gareth Bale, author of the final 2-1, the biggest protagonist of that final that expired the Madrid team that directed an Ancelotti Carlo that premiered on April 16 his palmraés at the front of Real Madrid with the Cup title, a month before celebrating the Champions Lisbon, and 88 dias antes da Alemanha conquistar a Copa do Mundo no Brasil, com Hansi Flick atuando como assistente de Joachim Löw.