Barcelona vs Borussia Dortmund: Alinhamentos prováveis, campeões

Corrente atual -Up do torneio, o Borussia Dortmund visita um Barcelona que nunca poderia derrotar na Europa e isso o espera em um momento ideal

Barcelona – Barcelona y Borussia Dortmund enfrentar o primeiro ataque de quartas de final de um Liga dos Campeões Em que deve esperar a Inter Milan na próxima rodada depois de ter dado um golpe e deixando o Bayern de Munique contra as cordas.

Entrada, em Montjuïc parte do Barcelona Como favorito, desfrutando de uma excelente série de resultados que o levaram a vincular os 22 primeiros jogos deste 2025 sem perder (18 vitórias e 4 empates) na frente de um Dortmund isso combina com baixa e dúvidas para o choque de Campeões e que ele não conseguiu derrotar o Barça, ligando três derrotas e dois empates em seus cinco duelos.

Raphinha e Lamine Yamal comemoram um gol de Barcelona Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images

Em dezembro, sem ir mais longe, o filme de Barcelona de Hansi obteve uma excelente vitória em sua visita a Dortmund e, desde então, seu desempenho no futebol só aumentou até que ele se tornou um favorito, mas em um candidato de um torneio que, na entrada, tem seu campeão contra o Strings, depois que o Real Madrid foi impressionado em Londres por Arsenal.

Niko Kovac, que foi anexado a Hansi Flick no Bayern no início da temporada 2019-20 e que ele substituiu quando o croata foi demitido para liderar o time da Baviera ao Sextete de Titulos, chegou a Dortmund em janeiro passado, sete em Janear, sete vencedor, e, desde então, dois jogos dirigiu 13 jogos a Borussia, com um balanço de sete. perdas

In Barcelona, ​​​​Kovac will not be able to count on the injured Nico Schlotterbeck and Marcel Sabitzer, in addition to the sanctioned Pascal Gross, while Flick maintains the casualties due to injury of Marc-André Ter Stegen, Marc Casadó and Dani Olmo, in addition to the threat to Iñigo Martínez, who in case of being admonished in this first game could not play in Dortmund.

Alinhamentos prováveis ​​de Barcelona x Borussia Dortmund

FC Barcelona: Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Pu Cabarsi, Iñigo Martínez, Alejandro Balde, Jong Freemement, Gavi, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Ryerson, Anton, Emre Can, Bensebaini, Nmecha, Julian Brandt, Chukwuemeka, Beierm Adeyemi Y GuiraSsy.

ÁRBITRO: Pobre Espen (Noruega).

Estadio: Estádio Olímpico da Companhia.

HORA: 15:00 ET / 12:00 pt / 13:00 mx