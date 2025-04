Barcelona vs Borussia Dortmund: Lewandowski ante víctima favorita

Lewandowski jogou 26 jogos contra o Borussia Dortmund e marcou 27 gols, mais do que qualquer outro rival

Barcelona – Robert Lewandowski vai jogar na quarta -feira na primeira mão do fim de Liga dos Campeões Seu segundo jogo como jogador de futebol do Barcelona em frente ao Borussia Dortmund. são Vítima favorita.

O primeiro foi o Liguilla nesta temporada, na Alemanha, e Lewandowski Ele não estava marcado na vitória do Barcelona ante Dortmund borussiano 2-3 depois de marcar nove gols em seus últimos cinco confrontos com a camisa do Bayern de Munique.

Robert Lewandowski em ação contra o Borussia Dortmund AP

O jogador do Dortmund Club entre 2010 e 2014, seu primeiro time depois de deixar o Lech Poznan, Lewandowski assinou naquele verão de 2014 (gratuito) pelo Bayern de Munique e desde então ele enfrentou 24 jogos para o Borussia, marcando nada menos que 27 gols (todos com o time da Bavarian).

Não há outro rival que puniu o Barcelona hoje, que depois do Borussia tem VFL Wolfsburg (26 gols), FC Augsburg (23) e Schalke 04 (21) em suas maiores vítimas.

Como curiosidade, como jogador do Borussia, marcou 6 gols no Bayern em 15 jogos e o Barça, sempre com o Bayern, fez 4 em 5 confrontos. Antes do Bayern, ele veio a jogar na final da Liga dos Campeões de 2013 em Wembley, que venceu o time da Baviera por 2 a 1 com um gol no último minuto de Arjen Robben e no qual ficou sem pontuação.

Dos 27 gols que marcaram o Borussia durante suas oito temporadas no Bayern, 23 foram na Bundesliga, 3 na Super Cup alemã e uma na Copa, com um saldo de 19 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

Autor de 38 gols em 44 partidas oficiais com o Barça nesta temporada, Lewandowski acumula duas reuniões (Atlético de Madri e Real Betis) sem ver a porta, como também não marcaram a última partida na Liga dos Campeões (ATALANTA e os dois do oitavo benfica), com a competição em que ele acrescenta nove objetivos (o segundo e o oitavo, a competição), em que a concorrência e a concorrência de Whoat, naquela, naquela, a Liga dos Campeões (ATALANTA e os dois do oitavo benfica), em que ele acrescenta e acrescenta.