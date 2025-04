Barcelona vs Celta: a última tarde de Dani Olmo na Laliga

A tarde pode ser trágica para Barcelona, ​​mas a entrada de Olmo e Lamine Yamal revolucionou a equipe e alcançou um triunfo épico

Barcelona – Dani Olmo reapareceu Liga Depois de três semanas ferindo osasuna e se tornou o Clave Para explicar o remontada Bestial de Barcelona em frente ao Celta de Vigo.

Olmo Ele jogou cinco minutos contra o Borussia Dortmund para provar, sem mais, e Flick deu a ele entrada para ele Celta Para “acalmar o jogo” no momento de um jogo do que o Barcelona Perdi naquele tempo 1-2. E que logo depois eu perderia 1-3.

Dani Olmo comanda um adiantamento de Barcelona contra o Celta EPA

“Não vemos o título conquistado, estamos mais próximos ou não, mas é verdade que é uma vitória, três pontos, que nos aproximam do objetivo. Eles são muito importantes e devemos continuar”, disse o folheto catalão no final de uma partida que acabou sendo um protagonista estelar; Primeiro, com o 2-3, com um tiro suave, cruzado e excelente, e no final, causando a penalidade que será tão lamentada e protestada por Celta (e Real Madrid), conforme mantido por um líder que não ganhou o título, mas ele deu um passo muito importante em sua busca.

O jogador de futebol que sofreu fisicamente pelas lesões, Dani Olmo geralmente aparece nos momentos determinantes em que é reivindicado por Flick e o tornou um sábado especial em Laliga, revolucionando com a Lamine Yamal uma partida que o Barça havia perdido e acabado vencendo.

“Damos um passo à frente com as mudanças e merecíamos vitória. Procuramos isso sem nunca cair em conformismo”, disse ele, com um sorriso franco e evidenciou a felicidade especial que foi vivida entre a equipe do Barça por esse triunfo.

Szczesny: Fallón, Salvador e renovado

Ele cumpriu seu 35º aniversário na sexta -feira, parabenizou por seus companheiros de equipe e comemorou no sábado à sua maneira, como ele é, calma e como se o jogo não fosse o que acabou sendo. E, horrível no 0-1 antes da chegada de Borja Iglesias que ele não sabia como responder na saída, ele respondeu depois de capitalizado.

Vendido por uma defesa que era especialmente espessa, Wojciech Szczesny foi tão fundamental quanto a vitória do líder, porque, embora ele tenha recebido mais dois objetivos que evitou pelo menos outros três com respostas excelentes, excelentes, diante dos atacantes do Celta.

E tudo isso depois de Deco, o diretor de esportes do Barça, deu um renovación que a ESPN já avançou em março. “Estamos felizes com ele e ele certamente continuará conosco na próxima temporada”, disse o executivo brasileiro-português, condenou uma situação que será recebida de uma maneira muito boa.

De Jong: aniversário sem brilho

Recuperado para a equipe após uma lesão grave e, tendo brilhado de uma maneira especial nas últimas semanas, ele cumpriu 250 partidos oficiais do Barça e completou uma apresentação longe do que era esperado.

Antes da defesa e encarregado de iniciar o jogo de ataque do Barça, por Jong ele era especialmente grosso e Fallón, tanto ao distribuir jogo quanto se colocar defensivamente …

Borja Iglesias, Hat-Trick infeliz

O atacante Galian marcou o segundo hat-trick de sua carreira profissional, sete anos depois de alcançá-lo como jogador de futebol de Zaragoza, na 2ª Divisão e em uma vitória por 3-2 sobre Valladolid em maio de 2018.

Montjuïc deve ser a tarde feliz, supõe -se que, da temporada de Borja Iglesias, que conseguiu marcar três gols para Szczesny, se transformou em um pesadelo para a defesa do Barça e contornando uma performance estelar até que ele foi substituído e vendo da bancada uma remoção tão dolorosa para o Celtic como especialmente por ele.