Barcelona vs Celta: penalidade de última hora com sabor como Laliga

Uma penalidade marcada por Raphinha aos 97 minutos permitiu o Barça

Barcelona – o Barcelona Ele tocou a tragédia e beijou a glória em uma tarde louca em Montjuïc contra ele Celta de Vigo Com um penalti trágico que Raphinha tornou -se três pontos que o aproximam de Título da Laliga.

Ele Celtacom um hat-trick de Borja Iglesias, ele transformou um 1-0 em 1-3 antes da fortuna vestida de Barça, primeiro a combinar e no final, no tempo adicionado, de modo que o Barcelona vai levar a vitória com um pena Comprometido em Dani Olmo e que Raphinha se transformou. Um 4-3 louco … e quem sabe se decisivo em Laliga.

Raphinha comemora seu dobro contra o Celta Alex Caparros/Getty Images

A equipe do Galician tocou o triunfo, mesmo com o 3-3 em um tiro de Mingueza que deixou quando parecia mais leve que entraria. Então a penalidade de Yoel e o objetivo definitivo de Raphinha chegariam. Transcendental e isso, é claro, escondeu as muitas lagoas que o líder mostrou.

Do medo de medo, o Barça chegou a descansar com uma gravata … e obrigado. And if the Celta matched the initial goal, goal, by Ferran Torres thanks to a Szczesny’s garrafal failure in his departure (supported his calculation error for a little defensive intensity of Gerard López, Pau Cubarsí and even Iñigo Martínez), did not rounded a comeback by the excellent response of the Polish goal, miraculous foot to avoid another traced goal and magnificent placement in a double posicionamento celeste.

Pouco centralizado e menos ágil de pernas e cabeça, no momento menos indicado da temporada, a equipe de Hansi Flick ficou surpresa com a resposta, ótima, de um rival que saiu para puxá -lo e que longe de se trancar em seu campo, até menos em sua área, o pressionou, na bola e no centro do campo, com o pensamento de um pensamento de um Frenke.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

Mas se o primeiro tempo terminasse agradecendo o empate, o líder, sua partida no segundo tempo não poderia ser mais desencorajadora. Wojciech Szczesny salvou novamente contra Pablo Durán imediatamente antes de um erro bestial, impossível de se qualificar, entre De Jong e Íñigo terminou com um objetivo magnífico de Borja Iglesias, o 1-2 que semeou o alarme em Montjuïc.

E do alarme para desmoronar quando outro fracasso, esse general e indigno de um líder, deu ao atacante celestial a oportunidade de marcar o 1-3, um hat-trick em grande estilo, com Iago Aspas, que sairia mais tarde, vendo-o do banco.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

Dani Olmo, reapareceu com urgência, e Raphinha evitou o maior mal, já com Lamine em campo, marcando dois gols que evitaram a derrota de um líder que se dirigiu para um fim dramático, vencendo apenas dois dos últimos cinco jogos oficiais e dando ao Real Madrid a oportunidade de se conectar com letras maiúsculas para a luta … A Final Madness foi faltando.

Aquela loucura personalizada por Yoel Lago e Dani Olmo, a penalidade que o árbitro não viu, mas o VAR, para desesperado Celta e Barca Euphoria. O objetivo de Raphinha, o fim, a controvérsia e meio título no bolso do Barça.