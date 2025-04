Barcelona vs Mallorca: Alinhamentos no dia 33 da Laliga

Esqueceu os recordes, o Barcelona precisa de outra vagabunda em sua carreira para o título contra um Maiorca que acumula 17 confrontos sem conquistá -lo

Barcelona – Al Barcelona Ele terminou a perseguição de registros históricos após o empate da liga contra o Betis Real e a derrota continental contra o Borussia Dortmund, mas mantém sua carreira, como um líder de destaque e favorito, por conquistar um título de título de Liga E nesta terça -feira, em frente ao MaiorcaHansi Flick pode dar outra fatia e aumentar, se possível, a pressão sobre o Real Madrid.

A principal surpresa no alinhamento titular de Barcelona é a presença de Ansu Fati, já que Hansi Flick dará um pouco de descanso a Raphinha, Cubarsí, Jong e Koundé. O Héctor Fort também aparece na defesa em vez de Gerard Martín, que havia substituído o Alejandro Balde ferido.

O campeão da Still League visitará um getafe praticamente salvo, mas perdeu três de seus últimos quatro jogos, já sabendo o resultado de Montjuïc e descontando os dias para a final da Copa que no sábado enfrentará os dois gigantes do futebol espanhol com o segundo título da temporada em jogo, após o ultraje que o vier Barcelona na super xícara espanhola.

Raphinha celebra su gol ante Mallorca Pedro Salado/Getty Images

Antes da final de Sevilha, no entanto, olhe para a Laliga. Essa foi a mensagem inequívoca que o filme foi transferido para seus jogadores após a remoção épica do sábado para Celta Vigo e suspeitando que Madri não dará seu braço para torcer até o último suspiro, como ele demonstrou diante do clube atlético e esperando atingir o título de Montjuber, na liga clássica que pode reabrir a besta da luta pela luta pela título …

De olho no imediatismo, o Barça pretende manter o curso imposto por seu treinador (“mais três pontos, um jogo a menos”) em frente a um Mallorca que luta para conseguir um lugar na Europa na próxima temporada, mas isso não ganha como visitante da equipe do Barca desde 2008 e que acumula 17 jogos (15 derrotas e 2 desenhe) sem o Barca.

O desafio para os Vermellón estabelecer empreendimentos enormes, ainda mais atendendo a Jagoba Arrasate não será capaz de contar com a disputa dos Muriqi e Morlanes feridos e os sancionados Maffeo e Dani Rodríguez.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

No lado do Barca, onde o filme impõe, destacará a ausência de Robert Lewandowski, cuja lesão coloca sua participação nas próximas semanas, aumentando o já conhecido de Marc Casadó e Alejandro Balde e expectante o ambiente com a recuperação de Marc-André Ter Stegen.

Alinhamentos de Barcelona vs Mallorca

FC Barcelona: Wojciech Szczesny, Eric García, Ronald Araújo, Íñigo Martínez, Fort Héctor, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ansu Fati, Lamine Yamal e Ferran Torres.

RCD Mallorca: Román, Jaume, Valjent, Ríllo, Copete, Mojica, Mascarell, Samú Costa, Darder, Antonio Sánchez e Larín.

ÁRBITRO: Miguel Ángel Ortiz Arias.

Estadio: Estádio Olímpico da Companhia.

HORA: 15:30 ET / 12:30 PT / 13:30 MX