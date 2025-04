Barcelona vs Real Madrid: 1990, a noite em que a equipe dos sonhos nasceu

Barcelona e Real Madrid jogarão em 26 de abril, em Sevilha, uma final de Copa del Rey que já começa a se aquecer no futebol. Ainda restam três semanas, mas já se fala nessa batalha entre os dois gigantes que enfrentarão seu oitavo rosto no torneio … e quando este 5 de abril tiverem 30 anos de outra final entre os dois que acabaram sendo históricos.

Era 5 de abril. 35 anos se passaram e é o dia em que, na opinião de muitos, a história do Barça mudou. No dia em que uma xícara simples do rei salvou um treinador “e uma filosofia de um jogo inteiro”. Em 5 de abril de 1990, o Barcelona derrotou o Real Madrid em Mestalla do quinto do abutre “e algo começou a mudar”.

Jose Maria Bakero, lenda de Barcelona. Simon Bruty/Allsport

Lá, não apenas Johan Cruyff foi salvo; Lá, em Mestalla, nasceu a equipe dos sonhos, que mudaria a história moderna de um Barça que abandonava o fatalismo e pagaria otimismo.

A ESPN Deportes lembra da Copa com três de seus protagonistas, dois deles posteriores nomes históricos da equipe dos sonhos que se pode dizer nasceram daquela final que deve ser colocada em perspectiva. Porque não era nada … três médios, os jogadores, a razão de ser de um cruzamento de um cruzamento que sempre, acima de tudo, viveu e morreu com seus ideais.

Coloque -se em uma situação. Temporada 1989-90, segundo por Johan Cruyff como treinador do Barça. A equipe havia sido eliminada na Recopa pelo Anderlecht na rodada de 16 em novembro e termina o mês de março desmoronou na liga, quarto, em onze pontos do intocável Madrid, acumulando 9 perdas em 32 dias e com o meio ambiente muito agitado pelas idéias revolucionárias de um treinador que não é, não, intocável. A ponto de as vozes que exigem a demissão do treinador crescem entre a diretiva do clube e esse mesmo sentimento está ganhando espaço nas arquibancadas, onde a divisão é evidente.

Tanto que a final da Copa, que o Barça jogará após uma semifinal muito difícil contra o Valencia, é apresentado como a partida final. Ou o título ou continuidade de Johan Cruyff é vencida pode ser encerrada.

Na primeira pessoa

Ele venceu o Barça por 2 a 0, com objetivos de amor e Julio Salinas, em uma final de grande tensão ambiental. Uma vitória como retumbante e merecida como “essencial” lembra Robert Fernández, meio -campista indiscutível nos dois primeiros cursos do holandês e que naquela época estava claro sobre o que estava em jogo.

“Você nunca saberá o que poderia ter perdido a final, porque o Sr. estava em uma situação bastante complicada, mas apesar de tudo o que cercou a equipe que estávamos cientes e tínhamos muita confiança”, ele expõe, de Barcelona, ​​Guillermo Amor, autor de 1-0 e que mantivemos o que há de novo que o jogo “era o nosso último cartridge.

“Tínhamos muita responsabilidade … e muito compromisso com o Sr.” proclama, desde o seu confinamento em Valladolid, Eusebio Sacristán. Foi ele, possivelmente, um dos pontos cardinais da equipe dos sonhos e, depois de três décadas, sustenta que esse partido era “transcendental”.

“Cruyff liderou um projeto no qual acreditávamos. Assimilamos suas idéias muito bem e vimos que estávamos crescendo, que apesar de toda essa proposta foi a boa. Fomos muito identificados com ele e se eu falasse na primeira pessoa, é claro que senti essa final como uma festa especial”, solvente.

“Demonstramos que éramos uma equipe que poderia ganhar as coisas e fizemos isso antes de um rival especial”, acrescenta amor. “Não apenas por ser o Real Madrid, o que também, mas porque era um time que estava prestes a vencer sua quinta liga seguida, com o quinto do abutre, com Schuster, com Hugo Sánchez … quebrando sua hegemonia e terminar uma temporada conquistá -los foi importante para o grupo”.

“E para o clube” intervém, de Valência, Robert. “Preparamos o jogo muito bem, mantendo o nosso melhor da rumorologia e mostrando o Sr. que estávamos com ele até a morte”.

“Não havia medo na equipe, mas uma certa penalidade de ver que, por fora, havia coisas que não eram realidade. Estava funcionando muito bem e sabíamos que esse jogo poderia ser um ponto de virada … como era” a frase de Eusebio.

Isso foi, sem dúvida. O Barça, com a temporada salva, perdeu apenas mais um jogo até o final do percurso e o ano seguinte já filmou no que foi a eclosão do time dos sonhos.

“Você mantém uma lembrança especial desse jogo porque, a partir daí, as coisas eram muito diferentes. Era como se encaixar em todas as peças”, ele resolve o amor, com uma memória especialmente afetuosa que seus dois colegas compartilham. E que eles coincidem em uma nota: “Os fãs … quando saímos para o campo e vimos as arquibancadas que entendemos que não poderíamos falhar”, explica Robert, que se lembra, como uma anedota, que “não tivemos tempo de nos aquecer porque estávamos atrasados ​​para o campo.

“Estávamos concentrados fora da cidade e o treinador estava envolvido durante todo o engarrafamento de fãs chegando de Barcelona. Era uma loucura … mas ao mesmo tempo, vendo o humor que nosso povo carregava, foi um empurrão para todos nós”.

“Eu sempre vi os fãs ao lado do time. Sempre … Desde que eu estava no futebol base e jogamos algumas finais, tive esse sentimento e, nas finais do primeiro time, é algo excepcional”, diz Love, acrescentando também em Eusebio: “Eu posso em torno da equipe existiram ruído, mas falando daquela final que eu tenho que a imagem das pessoas derrubou conosco. Assim como aconteceu dois anos depois,”, embora tenha sido o barulho, mas, por falar, que eu tenho que a imagem das pessoas desistiu de nós. Como aconteceu dois anos depois “

Tão diferente que já era uma história totalmente diferente. Uma história, a do Dream Team, que talvez não pudesse ter sido escrita, narrada e apreciada se o 5 de abril do Real Madrid do Quinta del Buitre foi pregado uma estocada talvez mortal para o projeto que, com o tempo, levou Johan Cruyff à glória.