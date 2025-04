Barcelona vs Real Madrid: Como Kylian Mbappé está no final?

Mbappé venceu 12 das 18 finais que jogou em sua carreira e, na Copa del Rey, contra o Barcelona, ​​ele procura uma revanche

O Final da Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona Este sábado será o número 19 que a disputa francesa em sua carreira Kylian Mbappéque tem um equilíbrio positivo com doze vitórias, dois empates e quatro derrotas, embora os empates tenham levado a uma definição com uma série de penalidade que sua equipe perdeu.

Uma dessas derrotas é sem dúvida a mais dolorosa. 3-3 em tempo extra contra a Argentina no Fim da Copa do Mundo de 2022 É oficialmente registrado como um empate, mas o triunfo, a Copa do Mundo e todas as honras foram para Messi e companhia, depois de impor a França na série de penalidade.

Kylian Mbappe posa com a super copa da Europa Tullio Puglia – UEFA/UEFA via Getty Images

Mbappé foi o maior goleador da Copa do Mundo no Catar com oito gols e se tornou o segundo jogador na história a marcar um Hat-Trick na final (Depois que a Inglaterra feriu o jogador em 1966).

Seus quatro gols em dois Copa do mundo termina (Ele marcou um na vitória por 4-2 sobre a Croácia em 2018) Eles são um recorde.

Ele também marcou um gol decisivo na final da UEFA 2021 na Liga das Nações contra a Espanha, o que acrescenta cinco gols em três finais com Les Bleus.

São final mais importante nos níveis de clube Foi a única decepção, já que Mbappé ficou em branco na derrota 1-0 contra o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões 2020, quando ele era membro do PSG.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

Mbappé também não marcou na última final que jogou com o PSG, o título do France Coupe contra o Lyon, mas seu time conseguiu sair com uma vitória por 2 x 1 para completar o duplo nacional em sua última temporada no clube.

Na final de 2021, contra o Mônaco, ele já havia marcado um gol e prestado assistência.

A Copa del Rey contra o Barcelona será sua quarta final apenas no primeiro ano com o Real Madrid.

Antes da final da Copa Intercontinental, na qual eles venceram Pachuca com um gol, Mbappé também fez um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Atalanta na Super Cup da UEFA, que foi sua estréia oficial com a equipe de Merengue.

Antes de Barcelona, ​​Mbappé terá sua primeira oportunidade de carregar sua revanche depois de cair de 2 a 5 na final da Super Cup espanhola, na qual ele fez um gol.

O equilíbrio geral de Mabppé é positivo, por causa das 18 finais que ele jogou com os clubes e a seleção venceu 12, ele marcou 11 gols e deu 5 assistências; portanto, neste sábado, se finalmente conseguir se recuperar de sua lesão e começou, ele poderia levantar seu terceiro troféu com o Real Madrid em seu primeiro ano.

Com informações da ESPN Global Sports Research