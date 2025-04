Barcelona vs Real Madrid: Flick pede “para respeitar os árbitros”

Hansi Flick deu seu apoio aos árbitros da final da Copa del Rey e garantiu que sua guilda deveria ser tomada

Sevilha – Hansi Flick inevitavelmente abordou o tema de arbitragem no Final da Copa del Rey Depois de Ricardo de Burgos Bengoechea, o Collegiate of Barcelona contra Real Madridlágrimas pularam ao se referir a vídeos de televisão do Real Madrid, aos quais o treinador alemão não pôde reprimir: “Não Cuide -se e respeite os árbitros Não está tendo jogo justo. “Impossível dizer mais claro.

Flick Ele nunca achou uma situação tão surreal ou semelhante na Alemanha. Sempre há controverso, é claro, mas não se podia acreditar que o boato que apontou para um mudança de árbitros Que ele foi especulado.

Hansi Flick, na conferência EPA

“A verdade é que eu não sei o que dizer sobre tudo isso. Este é um esporte, é um jogo, é futebol”, disse ele, entre solene e direcionar o técnico, resolvendo que tudo deve ter um limite.

“Precisamos dos árbitros. Temos que respeitar e cuidar dos árbitros, porque é a responsabilidade de todos. Não entendo em outras palavras”, disse ele, condenando a necessidade de entender “que esse é um esporte. É nossa responsabilidade proteger os jogadores e todos desse ambiente porque, embora as emoções entrem em jogo, quando o jogo acaba, tudo deve ser deixado para trás”.

“É claro que temos nossos interesses, todos. Mas devemos ter respeito, sempre e acima de tudo”, resumiu ele, entre desconfortável e incrédulo devido à importância adquirida por uma questão que, em sua opinião, deveria ser secundária no que ele descreveu “uma festa de futebol”.

“Amanhã haverá mais de 26 mil fãs de cada time nos incentivando e temos que responder. Devemos aproveitar o presente, saber que Madri pode nos machucar e jogar como sempre fazemos, para vencer”, disse ele.

“Jogamos uma final, contra o Real Madrid, e você precisa aproveitar o dia e o jogo”, disse Flick, que lembrou que esse Barça é “uma equipe muito jovem” e admitiu que em agosto de 2024 ele mal conseguia imaginar estar na situação atual.

“Começamos a viagem de pré -temporada e agora devemos ganhar um título. Nosso objetivo é tentar conquistar todos os três títulos”, ele ousou proclamar sem “respeitar” um rival que o levou a fugir da palavra favorita “porque, em tal final, não existe o favorito”.

Sem esclarecer se Ferran Torres, a quem ele elogiou, jogará 9 na barraca de Robert Lewandowski e saindo no ar que será o lado esquerdo, coloque para quem também se opõe a Araújo, Flick expressou sua confiança na equipe, porque já vemos que sempre vemos que já vimos que já vimos que sempre vimos.