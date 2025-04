Barcelona vs Real Madrid: Lewandowski estará baixo na final da Copa

Ferido nos isquiotibiais, Lewandowski passará exames médicos, mas sua presença na final da Copa é quase descartada e temida pelo Inter

Barcelona – a Robert Lewandowski A dureza, extrema, nesta temporada e este calendário infernal que enfrenta o Barcelona desde meados de março, porque na ausência do que os exames médicos revelam após o seu feridao Final da Copa del Rey diante dele Real Madrid.

Um dia após o filme de Hansi criticado sem dissimulação a preparação do calendário da liga, Lewandowski Ele teve que ser substituído em frente a Celta Vigo.

Robert Lewandowski sai da quadra após sua lesão contra o Celta Getty Images

Após os exames médicos neste domingo, foi confirmado que o polonês sofre “a ferida Na semitendininosa da coxa esquerda ”, que o fará sentir falta dos duelos contra Maiorca (liga), a final da Copa del Rey, a primeira etapa das semifinais dos campeões antes da Inter de Milão e antes de Valladolid (Liga).

The decline of the Polish scorer, who served 100 games in LaLiga this Saturday against Celta … and stayed again without scoring his 100th goal as a Barça footballer, he is presumed to be so transcendental for Hansi Flick as he is demonstrating is that of Alejandro Balde, injured of the femoral biceps in Leganés and whose recovery of the cup final in Sevilla is very unlikely.

“Você tem que esperar por exames médicos. Minha experiência me diz que é melhor esperar para ver os resultados antes de dizer qualquer coisa”, disse Hansi Flick na sala de imprensa, após o duelo contra o Celta e separando o máximo possível o estágio do alarme que causa essa lesão de Lewandowski no clube do Barça.

E que seu desempenho contra a equipe Galian foi especialmente discreto e insuficiente para as necessidades do Barça. Pela segunda vez nesta temporada (a primeira foi em dezembro), ele acrescentou três jogos não marcados e ficou novamente nas portas de seu 100º gol com o time do Barça, depois de ter jogado 143 partidas oficiais.

Mas sua lesão, neste momento da temporada, é entendida e suspeita especialmente dramática para o Flick, que deve preparar o copo contra o Real Madrid sem sua disputa e cuida de uma partida tão transcendental, contra a Inter de Milan, duvidando, muito, de ser capaz de contar com ele.