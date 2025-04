A melhor cobertura da final da Copa del Rey que você pode seguir pela ESPN

Dois dos gigantes do futebol mundial, o Barcelona e o Real Madrideles medem suas forças novamente em uma final, desta vez em Sevilha, no Copa del Reyuma competição que não é discutida desde 2014 e com um clássico para atirar na ilusão do projeto Hansi Flick ou ressuscitar o de Carlo Ancelotti.