Base do Exército do Texas escolhida para abrigar migrantes, dizem as autoridades de defesa

CNN

–



A base do Exército dos EUA em El Paso, Texas – Fort Bliss – foi escolhida como um local para deter e abrigar potencialmente milhares de migrantes, e os contratos já foram assinados para iniciar a construção de instalações migrantes na base, disseram três autoridades de defesa à CNN.

O Exército dos EUA assumiu o controle de contratos que apoiam a construção e manutenção das instalações em Fort Bliss, bem como um contrato para supervisionar um centro de processamento central em El Paso, disseram as autoridades.

Esses contratos foram originalmente concedidos a entidades privadas pela Alfândega dos EUA e Proteção de Fronteiras e Imigração e Alfândega. O plano atual para Fort Bliss é construir instalações que possam conter até 5.000 migrantes, disseram uma das autoridades de defesa.

“Em relação à construção de uma instalação no ICE em felicidade, posso dizer que o Secretário de Defesa autorizou o Exército dos EUA a assumir o controle e o gerenciamento da Alfândega dos EUA e Proteção de Fronteiras e contratos de imigração e aplicação da Alfândega dos EUA que apoiam a construção de instalações, manutenção e manutenção do Centro de Processamento do CBP El Paso e nas terras do Exército em Fort Bless”, outros funcionários da Defesa.

Enquanto as instalações estarão em propriedades militares dos EUA, o pessoal do Exército não os administrará devido a leis que impedem o pessoal militar de se envolverem em atividades de aplicação da lei. A ProPublica informou na sexta -feira que a ICE concedeu um contrato a uma empresa privada para operar um campo de detenção de migrantes em Fort Bliss.

A CNN havia relatado anteriormente que as autoridades estavam olhando usando bases militares dos EUA para abrigar migrantes em vez da Baía de Guantánamo, onde o governo tem enviado periodicamente migrantes antes de se mudar para seus destinos finais.

Não está claro se Fort Bliss seria usado em vez da Baía de Guantánamo, ou além da base naval. Fort Bliss já havia sido usado para abrigar temporariamente os migrantes, inclusive durante o aumento de crianças migrantes desacompanhadas sob o governo Biden.

Fort Bliss também foi usado para abrigar milhares de cidadãos afegãos durante os Aliados da Operação Welcome, uma iniciativa lançada sob o governo Biden para apoiar e reinstalar mais de 11.000 afegãos depois que os EUA retiraram as tropas do Afeganistão em 2021.

Enquanto isso, o esforço do governo Trump para deportar migrantes para Guantánamo teve obstáculos significativos. O governo deu o passo sem precedentes de enviar migrantes para a Baía de Guantánamo em aeronaves militares dos EUA em fevereiro, provocando uma reação feroz dos defensores de imigrantes e levando a um processo de grupos de defesa de imigrantes.

O governo teve que pausar tendas de construção de migrantes na ilha no mês passado porque não tinham ar condicionado ou eletricidade e não estavam atendendo aos padrões de detenção de gelo.

As condições nas instalações da Baía de Guantánamo estão amplamente sob escrutínio. Alguns detidos recusaram refeições, o que levou à perda de peso, o oficial militar dos EUA supervisionou a força -tarefa encarregada das operações de detenção em Guantanamo Bay, disse o tenente -coronel Robert Green, em documentos judiciais. Green também disse que uma cadeira de retenção foi usada seis vezes em 28 de fevereiro-cada vez por causa dos detidos venezuelanos que estavam se envolvendo em se machucar.

Em meados de março, o governo já havia gasto cerca de US $ 16 milhões na operação de Guantánamo, de acordo com a deputada democrata Sara Jacobs, que visitou a base como parte de uma visita à delegação do Congresso.

“O que vimos realmente foi que existe uma capacidade muito baixa lá, e é muito caro, e eu não podia ver razões operacionais para usar a Baía de Guantánamo para detenção de imigração”, disse Jacobs à CNN no mês passado. “Foi claramente apenas porque Donald Trump gostava da óptica”.

Priscilla Alvarez, da CNN, contribuiu para esta história.