Bayern vs. Dortmund: Por que esse clássico não pode perdê -lo?

O Bayern precisa manter o Leverkusen à distância na corrida pelo título, enquanto Dortmund precisará de muitos pontos para acessar qualquer competição européia

Escrevo a coluna desta semana enquanto atravessava o vale ‘Baden-Würtborgg’ no ‘Deutsche Bahn’, a rede nacional de ferrovias alemãs. As folhas verdes enchem as árvores e há sinais perceptíveis de floração da primavera onde você olha.

É a minha hora favorita da temporada de futebol alemã. ‘Der Endspurt’ (o sprint final em direção à linha de chegada) jogou com um tempo melhor no meio de deliciosos dias longos é o que todos ansiamos nos dias sombrios do inverno.

As temporadas do Bayern de Munique e do Borussia podem estar em jogo quando enfrentam sábado no clássico. Coleção Lukas Schulze/Bundesliga/Bundesliga via Getty Images

Ele Bayern de Munique contra ele Borussia de Dortmund -O ‘Klassiker’, como é conhecido- Bundesliga.

Pode -se argumentar que, pelo menos temporariamente, foi superado em importância por confrontos entre o Bayern e a Bayer Leverkusen nos últimos dois anos, tanto nacionalmente quanto na Liga dos Campeões da UEFA. Mas ainda há algo evocativo no fato de as duas equipes mais seguidas e bem -sucedidas na Alemanha pularem simultaneamente para o campo com suas cores distintas. Rot (vermelho) contra Schwarz-Gelb (preto e amarelo).

Embora nesta temporada não seja uma reunião de alto voo, a partida tem um significado considerável para o Bayern e o BVB e pode ser descrito como uma partida de prestígio.

No caminho para a estação de trem, peguei a última edição da revista especializada em futebol Kickeruma Bíblia para muitos dos que vivem futebol alemão. Gostei da cabeça da capa, ‘Verlieren verboten’ (proibido de perder), o que explica por si mesmo.

A derrota de qualquer equipe terá consequências e o empate também abre a porta para um estressante ‘Endspurt’ (sprint final) nos dois casos.

Ele Bayern Você precisa manter -se afastado Leverkusen na corrida para o ‘Meisterschale’ (um troféu de campeonato alemão), enquanto o Dortmund Você precisará de todos os pontos possíveis para acessar qualquer competição européia, sem mencionar sua concorrência máxima.

O fato de esta 112ª edição do ‘Klassiker’ do Bundesliga É realizado entre dois quartos -partidas de final do Liga dos Campeões Adicione uma dinâmica adicional.

Ele Dortmund Ele agora sabe que o jogo de sábado em Munique tem muito mais peso do que as costas de terça -feira Barcelonadepois de 4-0 sofreu na capital catalã na quarta-feira. Ele Bayern Temos o risco de ser pegos em ‘der Zwickmühle’ (o dilema) com a segunda etapa contra o Inter, de Milão Ainda salvável após a derrota por 2-1 na terça-feira à noite em casa, mas sabendo que uma performance colossal em Milão será necessária contra a melhor defesa do Liga dos Campeões.

O treinador de Bayern, Vincent KompanyEle declarou que tem certeza de que o Leverkusen, o perseguidor mais imediato da Baviera (seis pontos), vencerá todas as partes que deixaram. Se sim, o Bayern Ele teria que parar de vencer três vezes daqui no final da campanha, e um desses três seria uma derrota, para desistir de sua liderança na mesa. Este fim de semana poderia chegar?

Durante anos, o peso do palco nos confrontos Bayern-Dortmund Parecia ter seu preço Bundesliga Para eles em Munique, era como se os jogadores do Borussia Dortmund Eles teriam dado um importante golpe moral a si mesmos. Em novembro, em uma partida muito divertida contra o Bayern (1-1), os jogadores do Borussia Dortmund estavam à altura do auge do Bayern de Munique durante grande parte da reunião.

Desde então, as coisas mudaram muito para os dois clubes.

Para começar, o Dortmund Ele tem um novo treinador, o ex -jogador e ex -treinador de Bayern, Niko Kovacque aconteceu com Nuri şahin.

Houve muitos obstáculos, mas constelações 3-5-2 que Kovač usou com bons resultados nas recentes vitórias no Bundesliga Contra rivais diretos como Mainz e SC Freiburg, parecem jogar em favor dos pontos fortes de sua força de trabalho. É verdade que essa configuração mantém Jamie Gittens – seu herói do ‘Klassiker’ de novembro – fora da equipe devido à falta de espaço para os fins, mas em geral ele fornece à equipe uma base mais sólida para operar.

Não ter Nico Schlotterbeck disponível devido a uma lágrima do menisco representa uma grande perda para Kovač, mas se Ramy Bensebaini pode manter Michael Olise (um ótimo sim), é razoável pensar que Karim Adeyemi e Maximilian Beier, com sua velocidade, dará a Kim min-Jae e o Eric Dier algo para pensar.

A lista de feridos do Bayern É muito mais longo e pode ter contribuído para a falta de Leichkeit (facilidade, conforto) ultimamente. Não conte no Dayot Upamecano, Alphonso Daviesa versátil Hiroki Ito ou Manuel Neuer Defense significa olhar para um aspecto menos que o ideal na traseira. Sem esse quarteto, é uma defesa que pode ser alcançada, e você não pode evitar ter a sensação de que realmente não há alternativas, como demonstrado pela participação de Hesitante da Sacha Boey raramente usada contra o Sacha contra o Inter.

A isso é adicionado a ausência de Jamal teve que.

Kompany Ele tentou preencher o vazio deixado pelo ano de 22, produzindo o papel da mediapunta ao infeliz Raphaël Guerreiroum jogador de futebol talentoso e versátil, mas cuja utilidade do Bayern pode ter expirado. Mas o que mais pode ser feito? Não há ersatz (substituto) musiala, então Kompany é debatido entre soluções titulares imperfeitas, como Guerreiro, o lendário Thomas Müller ou deslocar um Leroy Sané para o centro.

Normalmente, tenho um sentimento instintivo sobre quem vai levar o saque no ‘klassiker’, mas não tanto nesta ocasião.

O calendário de Bayern É atormentado por possíveis dificuldades: Heidenheim em casa -continua que o Leverkusen precisava de uma vitória no último suspiro -, Mainz, RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach em semanas sucessivas, todas as aspirações na Liga dos Campeões, antes de viajar para Tsg Hoffenheim no dia da Liga dos Campeões,, a Last League,, para aspirações à Liga dos Campeões,, para Tsg Hoffenheim no dia dos campeões.

Ele Dortmund Pode ser de certa forma o königsmacher (fabricante de reis) levando em consideração que ele ainda tem que ir para Leverkusen No penúltimo dia, mas o BVB está mais preocupado com sua própria situação, e se tocar com a verve e a energia das últimas duas semanas de Bundesliga (Friburg excedeu consideravelmente), ainda tem a possibilidade de levar parte de uma temporada.

Portanto, esqueça que não é o primeiro contra o segundo. Cerca de 75.000 fãs aguardam em Munique, em uma gloriosa tarde de sábado do ponto de vista meteorológico, com a certeza de que isso ainda significa muito, o que dá à ocasião muitos ingredientes apetitosos.