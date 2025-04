Bebê de 15 dias é sequestrada em ponto de ônibus às margens da BR-101 em Alagoas

Um crime angustiante abalou a população de Novo Lino, município do interior de Alagoas, na manhã desta sexta-feira (11). Uma recém-nascida com apenas 15 dias de vida, identificada como Ana Beatriz Silva Oliveira, foi sequestrada por três pessoas em um ponto de ônibus às margens da BR-101. O caso mobiliza equipes das forças de segurança dos dois estados envolvidos.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Militar, os pais aguardavam transporte no local quando um veículo escuro, modelo Classic, se aproximou lentamente. No interior do carro estavam dois homens e uma mulher. Um dos homens sacou uma arma e apontou em direção à mãe da criança, exigindo que não reagissem.

“Ele falou que se eu corresse, ele atirava. A mulher no carro também mandou eu ficar. Quando vi, os dois homens desceram e arrancaram minha filha dos meus braços. Eu não queria entregar, mas tinha medo que atirassem em mim”, contou a mãe, em estado de choque.

Após o sequestro, os suspeitos fugiram pela rodovia em direção ao estado de Pernambuco. Desde então, as polícias Militar e Rodoviária Federal (PRF) estão em ação conjunta para localizar os criminosos e resgatar a bebê. A Polícia Civil assumiu a investigação, com apoio do Conselho Tutelar de Novo Lino, que acompanha a situação de perto.

Os pais da criança foram conduzidos ao Centro Integrado de Segurança Pública da cidade para prestar depoimento, contribuindo com detalhes que possam ajudar na identificação dos sequestradores.

A Polícia reforça o apelo à população: qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Ana Beatriz ou dos envolvidos deve ser imediatamente comunicada ao Disque-Denúncia, pelo número 181. O anonimato é assegurado.

O sequestro causou comoção em toda a região e moradores esperam por respostas e, sobretudo, pelo retorno seguro da recém-nascida à sua família. As investigações seguem em ritmo intenso e novas atualizações devem ser divulgadas conforme o avanço da apuração.