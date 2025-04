Belal Muhammad zomba de Ilia Topuria recebendo tiro imediato, o Islã Makhachev “não tem nada a ganhar” com essa luta

Belal Muhammad sabe melhor do que a maioria do trabalho que pode levar para ganhar uma foto do título do UFC, então ele não entende por que Ilia Topuria está recebendo um passe depois de desistir de bom grado seu cinturão de penas para se mudar para uma nova divisão.

Desde que declarou sua intenção de se mudar para 155 libras em uma base permanente, Topuria está pedindo uma chance de enfrentar o atual campeão leve do Islam Makhachev, mesmo dizendo que o UFC prometeu a ele essa oportunidade. Makhachev revidou apontando que ele já enfrentou críticas por duas vitórias sobre o ex-campeão dos pesos-da-féter Alexander Volkanovski e derrubar outros 145 quilos não faria muito por seu legado, a menos que Topuria claramente se estivesse se estabelecida como número 1 primeiro.

Muhammad, que conta Makhachev como amigo e parceiro de treinamento, concorda e também zomba da idéia de que o rei leve do UFC está recuando de qualquer pessoa.

“É uma loucura”, disse Muhammad, falando com o MMA lutando. “As pessoas nunca querem dar à equipe Khabib [Nurmagomedov] seu respeito. Eles querem vê -los perder tanto. Eles só querem evitá -los e colocar ódio neles, não importa o que seja. Quando ele bate [Alexander] Volkanovski, que era o melhor lutador de libra a libra do mundo naquela época em uma luta próxima, é como ‘oh, ele é péssimo … ele não o terminou, ele deveria ter terminado, ele é um 145er’ e depois sai por aí e termina e é como, ‘Volkanovski’s A’ 45er ‘.

“Então agora Topuria, acho que ele é um pouco menor que Volkanovski, ele vai subir e se o Islã o dominar, [then it’s] ‘Oh, bem, ele é um’ 45er, ele pode voltar ‘. Não há realmente nada a ganhar para o Islã por lutar com ele. ”

Recentemente, circularam rumores de que Topuria está mirando no próximo cartão do UFC 317 em 28 de junho, durante a International Fight Week, para sua próxima luta, e ele deve desafiar um título leve se Makhachev está ou não envolvido.

Isso significa que um título provisório poderia ser introduzido? É até o fathomable que Makhachev fosse despojado do cinto?

Nenhuma dessas opções é atraente para Muhammad, que reconhece Makhachev como o lutador de libra por libra no esporte agora e o tipo de lutador que tem uma de suas citações imortalizadas no Instituto de Performance do UFC por sua vontade de enfrentar todos e todos os desafios.

“Quando [Islam] Disse que ele lute contra outra pessoa, ganhe. Ele não está dizendo: ‘Eu não vou lutar com ele’. Ele está dizendo que ele ganhe “, disse Muhammad.” Já tivemos que lidar com isso. As pessoas já estão evitando meu currículo, estão odiando comigo, não importa o quê. Então, deixe -o lá fora, vencer uma Charles Oliveira, por que teria que ser para um título? Você desocupou seu título. Você queria subir sozinho. Você não quer cortar o peso.

“Não é como se você defendesse o cinto 10 vezes em [featherweight] ou cinco vezes. Quando Volkanovski fez isso, ele já venceu todo mundo lá. Ele ganhou seu chute para subir. Topuria, ele tinha Diego Lopes na época, ele ainda tinha yair [Rodriguez] lá embaixo, [Movsar] Evloev, que está invicto. Ainda há muitos caras aos 45 anos para lutar. Ele está apenas optando por subir por conta própria. É por isso que acho que ele deveria lutar pelo menos mais uma luta em 155 para ganhar um título. Não deve ser um título provisório. Não deveria ser nada. Porque a defesa do Islã todos os anos. ”

É difícil argumentar contra essa lógica, dado o domínio de Makhachev desde que se tornou campeão leve, sem mencionar uma corrida recorde depois de defender o título quatro vezes, o mais na divisão de 155 libras do UFC. Acrescente a isso, Muhammad realmente acredita que Topuria precisa se provar como um leve. A única vez que Topuria lutou na divisão no UFC, ele se machucou cedo por Jai Herbert antes de finalmente marcar a vitória por nocaute.

Muhammad sabe por experiência própria que Makhachev é uma força imponente da natureza nos tapetes e Topuria faria bem em lembrar isso também. Além disso, já não há escassez de possíveis candidatos a 155 libras que Makhachev pode enfrentar antes que Topuria salte da linha.

““[Topuria] Já fui lá. Ele foi jogado por Jai Herbert ”, disse Muhammad.“ Nós o vimos ser derrubado por Bryce Mitchell. Se o Islã subir em cima de você, o derruba, você não está voltando. Se o Islã bate com esse chute na cabeça, você não está voltando.

“Para [Makhachev’s team]é como o que vou ganhar com isso? O que há para ganhar para o Islã além do dinheiro? É como [Makhachev hasn’t] lutou contra Justin Gaethje. Não importa quem Justin luta, ele merece o título. Ele poderia ter uma vitória e lutar pelo título. Paddy Pimblett’s em um longo [winning] Raia agora. Há caras aos 55 anos que ele pode lutar. Arman [Tsarukyan] ainda está lá. Há outros oponentes para ele lutar. Então ele não está desesperado para ter que lutar contra um ’45er. ”