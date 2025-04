Bella Hadid atordoa em macacão de couro vermelho em Paris é ‘The Beauty’ Conjunto

Bella Hadid Está trazendo o calor para Paris … O modelo foi visto com uma aparência vermelha em um macacão de couro vermelho apertado enquanto filmava uma nova série FX intitulada “The Beauty”.

Confira as fotos impressionantes … ela é o centro das atenções enquanto se senta em uma motocicleta entre tiros no terno de dois pieecas, que ela estava com botas brancas.