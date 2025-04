Ben Affleck – bons genes ou bons documentos?!

E, quase uma década depois, Ben optou por um ajuste legal ‘aconchegante’ – mas ainda rockin ‘Scruff – terapia de fungos na exibição de “The Accountant 2” no início desta semana (no início desta semana (certo).).

Irmã His Chuckie Days in “Good Will Hunting”, Ben colocou alguns olhares estelares no tapete … e, claro, notoriamente largou trutas em “Gone Girl” … mas fique de olho no lado dois