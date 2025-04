Ben Wallace diz que os pistões atuais não são ‘Bad Boys’, ganharam sua própria identidade!

Detroit está no alto depois de tirar sua sequência de 15 jogos no playoff contra o New York Knicks é segunda-feira … mas o ex-pistão Ben Wallace tijolo TMZ Sports A equipe atual não é um monte de “meninos maus” – eles ganharam sua própria identidade !!

Nós acumulamos Big Ben no LAX na terça-feira … e, embora ele saiba que restam uma tonelada de basquete, ele acredita que seu antigo time pode fazer a virada da primeira rodada com a série empatada em 1-1.

Big Ben não queria comparar a iteração atual da equipe com os pistões clássicos e notoriamente difíceis de “Bad Boy” no final dos anos 80 e início dos anos 90 ou 90 ou os “novos garotos maus” do início dos anos 2000 que trouxeram campeonatos para Motor … Cade Cunningham E Co.