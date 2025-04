Benson Boone traz um recorte de papelão de Brian May para Troll Coachella

Mesmo se eu tiver que usar um recorte de Brian May !!!

Festival de Música e Artes do Coachella Valley

Benson Boone Ainda abalou “Rapsódia Bohemian”, apesar de Brian May Aparecendo sem vida Onage … o que faz sentido, irmã, a guitarra real foi substituída por um recorte de papelão.

O cantor e compositor subiu ao palco do Coachella na noite de sexta-feira para o fim de semana 2 do maior festival de música do ano, e ele tocou a música de sucesso da Queen novamente para a multidão Raucoous.

Enquanto Boone cantou “Eu algum dia gostaria de nunca ter nascido”, ele trouxe o recorte de maio … todos os brancos de um violão tocou o famoso solo – embora Boone finge gostar realmente de maio.

11/04/25

Boone mais tarde esclareceu que Brian realmente queria Brinque com ele de novo … Mas ele não conseguiu ficar por aqui no fim de semana 2, ou seja, Boone e Team Come chegou veio veio a Idea como uma homenagem.

Como você sabe … Brian ingressou na Benson Onage na semana passada para a apresentação que recebeu uma resposta um tanto lukeewarm da platéia – embora muitos louvores ao BB por aparentemente Canalizando o espírito do final Freddie MercuryPara.



Nós conversamos com Benson no início desta semana e ele provocou um “grande fim de semana” no Coachella depois que perguntamos o que ele havia planejado.