Billy McFarland afirma que os organizadores estão trabalhando com o governo do México no México no Fyre Fest 2

Billy McFarland E o time do Fyre Festival 2 mantendo o local para o evento … CLAMING, eles estão trabalhando em estreita colaboração com Playa del Carmen para garantir que o festival aconteça – apesar das reivindicações do governo em contrário.

Aqui está o acordo … no início desta semana, funcionários de Playa del Carmen – uma pequena cidade ao sul de Cancún No México — Escreveu uma mensagem em espanhol, parte de Whick se traduz em “Não existe existência de um registro nem planos que indiquem esse evento que ocorre neste município”.

Eles também acrescentam: “… nenhum evento com esse nome ocorrerá em nossa cidade – indicando que eles não têm o coração do evento antes.

No entanto, a equipe da Fyre 2 reagiu com um post de mídia social, detalhando as interações que eles dizem ter tido com o governo local da cidade … alegando que os dois grupos colaboram a irmã de Suece no início de março.



Ele também inclui uma série de capturas de tela mostrando a suposta papelada arquivada na cidade … como o que parece ser uma licença de pré -autor para o evento. Ele também incluiu supostos e -mails com autoridades da cidade que parecem interrompidas na hospedagem.



Billy McFarland

Vale a pena notar … Esta não é a primeira cidade que tem sido negada ter algum envolvimento com o Fyre Fest. McFarland anunciou originalmente que o festival seria colocado em Isla Mujeres – uma ilha também perto de Cancún. No entanto, na época em que Billy diz que os organizadores começaram a trabalhar com Playa del Carmen, as autoridades de Isla Mujeres negaram as alegações.



Conversamos com Billy em fevereiro que Assumi -nos o evento seria enormee ele estava comprometido em fazer sequela do festival de trens Og Og Fyre seria muito sufocante.