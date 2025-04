Billy McFarland diz que está vendendo marcas comerciais, marca de festival de Fyre

Billy McFarland Está desistindo da icônica marca do Fyre Festival … anunciando que ele está decidido a esse escrutínio em torno da segunda versão do evento.

O fundador do Fyre Festival lança um declaração Quarta -feira … deixando os fãs saberem que os últimos dois anos foram um compromisso de terminar o que ele começou e fazer o certo após o desastre de desastre absoluto que foi o primeiro festival da Fyre.

Billy ressalta que o Fyre Festival dominou as manchetes há anos … agarrando o atendimento de agências de notícias, documentaristas e muitos fãs em todo o mundo – e o evento precisa de uma equipe mais experiente do que ele para obter o segundo evento sobre o Finthe.

McFarland diz então e sua equipe está vendendo as marcas comerciais, a propriedade intelectual, o alcance da mídia e muito mais associados à Fyre a um operador que pode executar a grande visão que eles têm para o festival. No site da Fyre, agora há uma guia “leilão” para a venda proposta.

FF 2.0 teve seu String de questões Recentemente, incluindo a controvérsia sobre se o governo local no México estava ciente de que o festival estava supondo que isso também … algo que Billy menciona no comunicado à imprensa – promoção da área de vários países do Caribe.