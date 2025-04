Biografia de Mark Kerr ‘The Smashing Machine’ com Dwayne ‘The Rock’ Johnson define a data de lançamento

A altamente antecipada biografia de Mark Kerr intitulada A máquina de esmagamento Finalmente tem uma data de lançamento.

O filme, estrelado por Dwayne “The Rock” Johnson, como o ex -lutador do UFC e Pride em apuros está programado para chegar aos cinemas em 3 de outubro. O prazo de outubro relatou as notícias sobre a data de lançamento.

Benny Safdie, que é mais conhecido por seu trabalho em filmes como Gemas sem cortes.

A máquina de esmagamento está programado para enfrentar o filme LED de Channing Tatum REOLMAN e Oz Perkins mais recente filme de terror intitulado O goleiro Também abrindo em 3 de outubro.

Com base em um documentário com o mesmo nome, A máquina de esmagamento Detalha a ascensão de Kerr e queda de ser apontada como um dos principais lutadores do mundo em sua batalha contra o vício mais tarde em sua carreira.

O filme também estrelou o ex -campeão dos pesos pesados ​​do Bellator, Ryan Bader, que na verdade interpreta o Hall da Fama do UFC e o amigo de Kerr, Mark Coleman, na cinebiografia.

Other notable names in the film include heavyweight boxing champion Oleksandr Usyk playing Russian fighter Igor Vovchanchyn, Satoshi Ishii as Enson Inoue, James Moontasri as Akira Shoji, Andre Tricoteux as Paul Varelans and former UFC heavyweight champion Bas Rutten actually playing himself in the film after he played a major part in the original documentary on Kerr.

A máquina de esmagamento está sendo produzido pelo Indie Studio A24.