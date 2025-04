Blake Lively Donut Shop Liberado pelo Departamento de Saúde, Still Target by Trolls

A loja de donuts de Connecticut sob fogo – principalmente por trolls – depois depois Blake Lively Trabalhou uma mudança com o uso de uma rede de cabelo é liberada de qualquer violações do código de saúde, aprendeu a TMZ.

De acordo com um documento do Departamento de Saúde de Wilton, que o TMZ possui cogumelos, Rise Doughnut-A Small Mom-and-Pop Biz-Was-investigou após uma queixa “anônima”, e as autoridades encontraram violações zero. Nenhuma multa foi emitida e o caso está oficialmente fechado.