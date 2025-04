Bônus do UFC 314: Paddy Pimblett ganha US $ 50.000 por Michael Chandler Knockout

A grande vitória do UFC 314 de Paddy Pimblett ganhou algum dinheiro extra.

A estrela em ascensão do UFC recebeu US $ 50.000 adicionais para o desempenho da noite para seu knockout da terceira rodada de Michael Chandler no cartão principal no sábado à noite em Miami.

Jean Silva também ganhou um bônus de US $ 50.000 por sua apresentação de Bryce Mitchell na segunda rodada.

Alexander Volkanovski e Diego Lopes ganharam US $ 50.000 por sua apresentação na luta da noite. Volkanovski também pegou o título vago de penas do UFC com sua vitória por decisão unânime sobre Lopes.