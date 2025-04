Bônus do UFC Kansas City: Randy Brown, Nicolas Dalby Ganhe a luta da noite por uma briga

Randy Brown e Nicolas Dalby são os principais pilares do cartão e, por um bom motivo.

Os destaques de longa data do meio -médio ganharam US $ 50.000 extras por seu emocionante confronto no UFC Kansas City no sábado. É Brown quem levantou a mão depois de marcar um nocaute de destaques de um Dalby mal ensanguentado no segundo turno, mas os dois homens podem orgulhosamente adicionar à sua coleção de bônus após o esforço de hoje à noite.

Esta é a terceira luta do UFC de Dalby, enquanto Brown leva para casa a honra pela primeira vez.

O desempenho dos bônus noturnos foi para o vencedor do evento, Zhang Mingyang, e o estreante do UFC Malcolm Wellmaker.

Zhang cuidou dos negócios contra Anthony Smith, enviando o título de peso pesado de um desafiante para uma aposentadoria pré-anunciada depois de espancar Smith com greves na primeira rodada. “Mountain Tiger” foi implacável quando ele teve a vantagem, atingindo Smith e deixando a tela vermelha com o sangue depois de corrigi -lo com um cotovelo.

Wellmaker, um recente Dana White Série de Contender Assinando, deslumbrando em sua estréia, pois ele precisava de um gancho de bom certo para colocar Cameron Saaiman para a contagem. Com a vitória, o Wellmaker melhorou para 9-0 como um profissional.