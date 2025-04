Borussia Dortmund, com baixa e dúvidas contra um Barcelona intocável

Barcelona não conhece a derrota contra este Borussia Dortmund que viajou para Barcelona com baixas de grande peso e dúvidas para uma enorme missão

Barcelona – o Borussia Dortmund enfrentará quarta -feira para as primeiras quartas de final do Liga dos Campeões al Barcelona, Sua terceira visita ao clube espanhol e seu sexto confronto oficial. E Ele nunca ganhou A equipe alemã.

Em Barcelona perdeu seus dois jogos e em Dortmund Ele também perdeu o mais recente, em dezembro, depois de empatar os dois anteriores. A Missão de Primeira Ordem Ventures para a equipe Niko Kovac que, além disso, serão apresentados em Montjuïc em uma foto para as baixas.

Raphinha anota al Dortmund Sebastian Widmannn – UEFA/UEFA via Getty Images

O treinador croata acrescentou lamenta na segunda -feira, quando soube que o centro de Nico Schlotterbeck não jogará este curso novamente por sofrer uma quebra de menisco no joelho esquerdo, acrescentando seu declínio devido a lesão a Marcel Sabitzer e Pascal Gross, se aplicável por sanc.

Sim, eles viajaram para Barcelona Felix Nmecha, recuperados recentemente, mas sem ritmo, e Niklas Süle e Bensebaini, que são machucados com duas dúvidas.

Corrente atual -Up (perdeu a final de 2024 contra o Real Madrid), o Borussia fez na Liga dos Campeões a última competição para pegar este curso antes da disputa da Copa do Mundo do Clube.

Eliminado na segunda rodada pelo VFL Wolfsburg no Pokal DFB e pegou na Bundesliga, 27 pontos do líder Bayern de Munique, ele classificou em décimo lugar na liga, posteriormente eliminando o preliminar até o BARREUT do Sporting, até que o Lille francês da Rodada 16 antes de ser o que se reinou em French Lille.

A história entre os dois começou em janeiro de 1998, em uma super copa da Europa (um jogo duplo) que o Barça enfrentou como campeão da Recopa desaparecida (ele venceu a final para Paris Saint-Germain) e Borussia como campeão da Liga dos Campeões que conquistou a Juventus. 2-0 venceu Van Gaal no Camp Nou (gols de Luis Enrique e Rivaldo) e 1-1 foram resolvidos, Giovanni progrediu para Barça e Equo Heinrich para a equipe dirigida por Nevio Scala.

Essa foi a segunda super Copa da Europa vencida pelo clube (hoje acumula cinco) e uma estréia contra o Borussia que não cruzaria as duas equipes novamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões na temporada 2019-20.

Em ela, ele combinou gols em Dortmund em um primeiro dia em que estreou como catalães no torneio Antoine Griezmann, Frenkie de Jong e o invisível Ansu Fati hoje, e no Camp Nou venceu a equipe de Valverde por 3-1, com os gols de Luis Suárez, Lionel Messi e Griezann Rankted, por 3-1, com os gols de Luis Suárez, Lionel Messi e Griezman, por 3-1, com os gols de Luis Suárez, Lionel Messi e Griezann, Messi, que

O mais recente foi em dezembro. Raphinha e Ferran Torres avançaram para o Barça duas vezes, combinando Serhou Guirassy nas duas vezes … antes, aos 85 minutos, Ferran marcou o final 2-3 que confirmou a Hansi Flick como um todo na segunda posição da classificação da liga.