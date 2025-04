Brandon Royed The Free of the Manel KFC 317

Brandon Royval e Manel Kape finalmente vão se enfrentar.

Na quinta-feira, o MMA Fighting confirmou que Royval e Kape se fecharão em uma luta de peso mosca altamente esperada no UFC 317, em 28 de junho em Las Vegas. Laerte Viana foi a primeira a relatar as notícias.

Em março, Royval e Kape deveriam encabeçar o UFC Vegas 103, no entanto, o Royval se retirou do confronto para questões remanescentes de várias concussões. Em vez disso, Kape enfrentou ASU Almabayev, substituindo-o via TKO na terceira rodada. Agora, com a Royval Healthy novamente, os dois estabelecerão seus negócios na arena da T-Mobile.

O confronto parece ser essencial para a divisão de peso mosca e pode determinar o próximo desafiante para o campeão de 125 libras Alexandre Pantoja. Atualmente, o peso-mosca número 1, Royval venceu duas lutas desde que perdeu a decisão de defender Alexandre Pantoja no UFC 296, enquanto Kape venceu seis de suas últimas oito ataques desde que também perdeu a decisão de Pantoja.

O UFC 317 é o cartão anual da semana de luta internacional da promoção. Esta é a primeira grande luta anunciada para o evento, embora mais certamente se seguirá nas próximas semanas.

Damon Martin e Mike Heck contribuíram para este relatório.