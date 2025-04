Britney Spears & A-Agud-Agn-Finn Paul Soliz Split, novamente

Termina com Paul Soliz pela segunda vez !!!

Britney Spears‘Relacionamento com o namorado Paul Soliz É KAPUT – AT LEAEST Por enquanto … TMZ tem Leards.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … a estrela pop despejada há várias semanas, no dia dos namorados. O ex -casal se separou pela primeira vez em julho de 2024 e depois se reconciliou brevemente em fevereiro.

Atualmente, não está claro o que fez com que o casal se dividisse desta vez. Disseram -nos por pessoas próximas a eles que sentem que acabou para sempre … mas você nunca sabe com os dois dois.

Nossas fontes dizem que Paulo removeu todos os seus itens pessoais da casa de Brit em Los Angeles recentemente, onde moravam Toogther, onde eram um item.

Paul e Britney se conheceram quando Ste começou a trabalhar em casa com a casa de petraptor e tarefas de manutenção em 2023. Os dois ficaram muito próximos … com Britney até gastando tempo individual Com os filhos de Paul em um playground internoPara.



O casal agora mais fazeado teve um relacionamento tumultuoso. Nós quebramos a história … eles tinham um Grande explosão no famoso Chateau Marmont Em maio de 2024. Os dois entraram em uma briga no quarto de hotel, que rapidamente se tornou físico, e e e e e Britney machucou o tornozelo No caos.

Testemunhas para nós na época em que Britney estava gritando e fora de controle no corredor, fazendo com que todos acreditem que ela pode estar tendo um colapso. Alguém ligou para o 911 e os paramédicos, mas Britney foi levada por sua segurança e levada de volta para casa.