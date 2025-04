Britney Spears tira a lingerie acumulada nas férias do México

Britney Spears Está solto de férias … e deixando tudo sair muito desligando-se para o herói, essa lingerie em seu recente post no Instagram.

A cantora e compositora compartilhou um pouco de sua ligação enquanto tomava um período sabático no México … e, ela exposta por trás dos olhos agarrados-Basicamente descobertos para uma pequena faixa de tecido de malha.

Confira a foto atrevida … Spears empunha os cabelos para que nada esteja cobrindo sua posterior – caminhando em direção a uma porta de vidro com uma vista da piscina cristalina.

Brit não escreveu nada na legenda … mas uma imagem vale uma milhares de palavras – mesmo que isso seja para deixar os fãs sem palavras.

Spears tem aparecido sua parte nos últimos dias é Ig … posando em um Antecipação vermelha ardente Apenas um mês de bebê – e desempenho Duas de suas rotinas de dança patenteadas em Vários estados de despirPara.

Britney está quase certamente postando as fotos e os vídeos porque ela os aprecia … embora tenha o benefício adicional de lembrar Paul Soliz Exatamente o que ele está faltando. Como dissemos, Britney-quem está de novo, de novo com Paul há cerca de um ano jogado fora O cara no dia dos namorados.



No passado, a BS estava fungo saindo com Paul e Crianças de sua parte no Vários locais divertidos Em LA … mas nossas fontes dizem que esse parece ser o rompimento final – embora você nunca saiba com esse casal.