Brittany Cartwright diz co-parente com Jax Taylor melhorando, ainda ‘explosivo’

Reproduza o conteúdo do vídeo

Brittany Cartwright Diz seu relacionamento com o Jax Taylor Está melhorando quando se trata de seus filhos … mas eles ainda têm uma explosiva “dinâmica – e e, os fãs testemunharão é uma segunda temporada de” The Valley. “

Nós acumulamos a estrela da Reality Television em Down em Down Agness nesta semana … e, tivemos que pedir a ela pedir a Acond a segunda segunda segunda secone da segurança do segundo segundo Secone Domingays.