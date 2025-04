Brooke Hogan vende Orlando Pad, Building Dream Family Home Is Florida Coast

Fontes imobiliárias dizem à TMZ Brooke offleoded seu bloco de 4 quartos e 2,5 banheiros em Orlando no final de 24 por pouco mais de US $ 1 mil-a que ela e agora hubby Steven seria Peguei em 2022 para finalmente viver embaixo do telhado depois de fazer a coisa de longa distância – com ele em Michigan e ela em Nashville, Tennessee.