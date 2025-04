Bruce Buffer diz que Paddy’s Paddy tem ‘fator para ser face do UFC

Reproduza o conteúdo do vídeo

Paddy Pimber Está vencendo a vitória mais impressionante de sua carreira no MMA … mas Paddy “The Baddy” seria a face futura do UFC?!

TMZ Sports Correu para o grande Buffer de Bruce Em Los Angeles nesta semana – apenas alguns dias após a vitória dominante sobre o Iron Mike no UFC 314 – onde pedimos à voz do octógono para sua opinião.

“Paddy definitivamente tem ‘isso’. Os lutadores aparecem a cada dois anos, dê ou tomam, que têm o fator ‘it’. [Paddy] Provou -se porque ele melhora cada vez que entra no octógono. “

Bruce continuou … “[Pimblett’s] Melhorar é sua habilidade, melhorando sua técnica, acho que a maioria das pessoas não percebe o quão habilidoso é arrogante. Mas os oponentes estão ficando mais difíceis, e ele seguirá em frente e definitivamente será um candidato a caminho de eventualmente, acho que em um apontando para o campeonato para o cinturão do campeonato, sem dúvida. “

Buffer, é claro, tem cogumelos todos os superestrelas do UFC de perto – de Chuck Liddell Para Conor McGregor e todo mundo intermediário – e Bruce sabe que está apenas ganhando na gaiola.

“Não é o caminho que se comporta apenas no octógono. É sobre a maneira como você leva a sua parte do octógono. As entrevistas dele são emocionantes. Pessoas gostam de vê -lo entrevistar. Ele tem uma personalidade que agarra é para Peopea.