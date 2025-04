Bryce Mitchell acredita que Jean Silva Feud é profundamente pessoal: ‘Ele me trata como total sh*t’

Bryce Mitchell quer que todos saibam que não há nada falso em sua carne com Jean Silva no UFC 314.

Após uma vitória recente no UFC Seattle, Silva pediu uma luta com Mitchell e os casamenteiros lhe concederam seu desejo, preparando -os para um concurso de penas neste sábado em Miami. Enquanto Silva certamente está motivado a ocupar o lugar de Mitchell no ranking, ele também está ansioso para derrubar Mitchell por um pino depois que o nativo do Arkansas fez comentários hediondos em apoio a Adolf Hitler, além de espalhar teorias de conspiração do Holocausto em seu podcast.

Silva aumentou a conversa sobre o lixo, zombando de Mitchell por algumas de suas crenças mais ultrajantes, mas ele disse ao MMA lutando que espera que a briga deles seja resolvida na noite de luta.

Mitchell não tem tanta certeza.

“Ele diz que ama Jesus, mas ele se chama ‘Senhor’ e ele não age como se ele ame Jesus”, disse Mitchell no dia da mídia do UFC 314 na quarta -feira. “Ele não me trata com respeito. Então, eu vou com base nisso. Com base nas minhas interações com ele, ele não tem Jesus em Seu coração porque ele me trata como uma merda total e não tenho medo de dizer isso ao seu rosto. Se você ama Jesus, trate as pessoas com respeito e não é isso que ele faz.

“Jesus tem dois mandamentos: amar ao Senhor seu Deus com todo o seu coração e amar seu vizinho como a si mesmo. Ele me trata enquanto se trata?”

Perguntado novamente se ele está realmente convencido de que Silva tem para ele, Mitchell deu uma resposta direta.

“Acho que os sentimentos dele estão muito doentes e não será divertido quando ele está tendo o rosto se acalmando”, disse Mitchell.

Uma das reivindicações mais estranhas de Mitchell, que entra na luta, é que Silva é responsável por pesadelos infernais que ele está experimentando desde que a partida deles foi anunciada.

Ele esclareceu que, na verdade, não culpa Silva pelo que aconteceu com ele, embora ele não tenha recuado quando se tratava de detalhar sua suposta provação.

“Não acho que Jean tenha nada a ver com meus sonhos”, disse Mitchell. “Eu não acho que ele está fazendo qualquer tipo de bruxaria, não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é que Satanás colocou um feitiço sobre mim quando eu durmo que estou vendo esses demônios e vejo legiões de demônios e vou lutar com os punhos. duas semanas seguidas.

“Foi quando eu soube que isso não é normal, isso não é algo que já aconteceu comigo, então este é um ataque espiritual. Fui à igreja pedindo oração e os sonhos recuaram depois que pedi a muitos cristãos oração.”

Mitchell está saindo de um nocaute da terceira rodada de Kron Gracie em dezembro passado, uma vitória muito necessária depois que ele sofreu um nocaute brutal próprio nas mãos de Josh Emmett. Ele parece entregar a Silva sua primeira derrota, com o brasileiro de força terminando seus quatro primeiros oponentes do UFC.

Mesmo com todo o drama em torno de sua luta, Mitchell garante que ele está adequadamente preparado.

“Estou totalmente focado”, disse Mitchell, acrescentando mais tarde: “Vou gritar pessoalmente na bunda dele”.