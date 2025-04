Bryce Mitchell lança declaração após perda para Jean Silva no UFC 314: ‘Eu não tinha mais nada a dar’

Bryce Mitchell não deu desculpas por sua perda para Jean Silva em sua primeira declaração depois de cair pela submissão no UFC 314 no sábado.

No que se transformou no mais comentado da luta em todo o cartão, Silva dominou do começo ao fim com uma performance dinâmica antes de colocar Mitchell para dormir com um engasgo desagradável no segundo turno. Antes do final, Silva estava deslumbrante nos pés, mas também exibiu uma luta superior ao desligar Mitchell em quase todas as trocas antes de encerrar a vitória da finalização.

Após o evento, Mitchell foi às mídias sociais para lidar com sua perda e o resultado decepcionante de que ele claramente não viu.

“Quero agradecer a todos pelo apoio deles e que você saiba que estou indo muito bem”, disse Mitchell no Instagram. “Graças a Deus, ele me protegeu. Eu não perdi os dentes. Não tenho ossos quebrados. Então, me sinto bem com isso. Lutei o máximo que pude. Eu não poderia ter lutado mais. Eu poderia ter lutado mais inteligente.

“Vou fazer alguns ajustes, mas quero dizer que ele me colocou para dormir. Não tinha mais nada para dar. Estou feliz com isso, sabendo que tentei o meu melhor. Mas tenho que melhorar. Essa é apenas a lição aprendida aqui, tenho que melhorar.”

Sábado foi o culminar de alguns meses difíceis para Mitchell depois que ele passou de ser o favorito dos fãs para um dos combatentes mais difamados de toda a lista após comentários abomináveis ​​que ele fez em um podcast defendendo Adolf Hitler e depois negar que o Holocausto aconteceu.

Durante seu primeiro encontro com Silva em uma conferência de imprensa antes da luta, Mitchell foi banhado com vaias da platéia, que foi uma reação que ele nunca havia recebido antes.

Ainda assim, Mitchell diz que, quando ele conseguiu lutar à noite, sentiu o amor e a adoração dos fãs que escolheram ficar ao seu lado, grosso e magro.

“Eu nunca tive tanto apoio”, disse Mitchell. “É apenas uma loucura. Foi uma semana louca e eu nem consigo colocar em palavras.

“Eu realmente pensei que iria vencer a luta. 100 % acreditavam. Porque eu nunca tive uma briga tão grande antes e fiquei tipo Wow do nada, essa luta teve tanto exagero. Deus me escolheu para vencer essa luta, mas esse não foi o caso.”

A perda de submissão diminui Mitchell para 2-3 em suas últimas cinco lutas, que também inclui o nocaute devastador que ele sofreu contra Josh Emmett em 2023.

Por mais que ele perca, Mitchell prometeu que continuaria com uma dedicação para se tornar ainda melhor antes de voltar a competir no UFC novamente.

“Eu só vou continuar lutando. Isso é tudo o que posso fazer”, disse Mitchell. “Isso é tudo o que todos podemos fazer. Sempre que você sofre uma perda, apenas aprenda com isso e continue lutando. É isso que vou fazer.”