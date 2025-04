Bryce Mitchell reage ao confronto aquecido com Jean Silva antes do UFC 314: ‘Eu vejo o homem mais jovem que costumava ser’

Bryce Mitchell e Jean Silva roubaram o show na construção do UFC 314, e seu confronto na conferência de imprensa de quinta -feira não foi diferente.

Mitchell e Silva competem no cartão principal do evento de pay-per-view de sábado em Miami. Ambos os lutadores tiveram comentários dignos de manchete sobre seus oponentes nas últimas semanas em antecipação ao confronto, e as coisas ficaram intensas quando os rivais ficaram cara a cara e o nariz-a-nariz.

“Eu absolutamente amei a conferência de imprensa, sinto que o Espírito Santo estava falando através de mim”, disse Mitchell no show de pesagem do UFC 314. “Com os olhos, transmiti a mensagem de que estou pronto para morrer e estou pronto para matar, e disse tudo o que precisava nesse confronto com meus olhos sozinhos.”

No final de sua olhada, Silva ficou em direção a Mitchell como se ele estivesse tentando fazer “bandido desagradável”. Não funcionou e, na mente de Mitchell, nunca funcionaria.

“Ele não poderia me fazer reagir”, disse Mitchell. “Não há absolutamente nada que o homem possa fazer para instilar qualquer medo em mim. Tenho o Espírito Santo e o Senhor, e o medo não é uma opção.

“Estou lutando com ele com a força total do Senhor dentro do meu coração – o verdadeiro Senhor.”

Mitchell está saindo de uma vitória nocaute sobre o Kron Gracie no UFC 310 em dezembro passado, enquanto melhorou para 4-0 no octógono com um final de bônus na primeira rodada de Melsik Baghdasaryan no UFC Seattle em fevereiro-o que levou Silva a pedir a luta com Mitchell.

Depois de olhar nos olhos de Silva na quinta -feira, Mitchell diz que se viu um pouco de si mesmo; Pelo menos, a versão passada.

“Eu vejo excesso de confiança”, explicou Mitchell. “Eu vejo o homem mais jovem que eu costumava ser.”