Cain Velasquez foi transferido para a prisão estadual de Wasco, data de elegibilidade de elegibilidade definida

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Cain Velasquez, fez sua primeira jogada no sistema penitenciário da Califórnia após sua condenação e sentença após um apelo sem conteúdo por várias acusações, incluindo tentativa de assassinato.

Velasquez recebeu uma sentença de cinco anos após sua condenação e atualmente está sendo alojada na prisão de Wasco State nos arredores de Bakersfield, Califórnia. A prisão fica a pouco mais de três horas da casa de Velasquez em San Jose, mas a Wasco é uma montada como um centro de recepção antes que os presos sejam transferidos para habitação de longa data em uma instalação diferente.

A Wasco é usada para processar, classificar e avaliar novos presos, tanto física quanto mentalmente, para determinar um nível de segurança para moradias antes de serem transferidos para uma das principais instalações da prisão da Califórnia, como San Quentin ou Prison Estadual de Folsom.

Com base nos termos de sua sentença, Velasquez vem elegível para a liberdade condicional pela primeira vez em março de 2026, mas essa data pode mudar com base no peso pesado aposentado do UFC, derrubando um bom comportamento, a participação em determinados programas da prisão etc.

Enquanto Velasquez recebeu uma sentença de cinco anos, ele imediatamente teve mais três anos devido ao tempo já cumprido depois que ele passou oito meses atrás das grades após sua prisão inicial quando foi negado a fiança várias vezes. Quando Velasquez acabou sendo libertado, ele foi colocado em prisão domiciliar e usava um monitor de tornozelo para que o tempo também fosse removido de sua sentença.

A menos que algo mude dramaticamente, Velasquez poderia potencialmente voltar para casa já em março de 2026.

Velasquez foi condenado depois de se envolver em uma perseguição a 11 quilômetros de alta velocidade, que vai atrás de um carro contendo Harry Goularte, que é acusado de molestar o filho de Velasquez em uma creche de propriedade de sua mãe. Goularte enfrenta acusações próprias relacionadas a esse caso, mas foi libertado da custódia contra o conselho da acusação.

Velasquez disparou várias rodadas de uma pistola no carro, mas, finalmente, foi o padrasto de Goularte, Paul Bender, que acabou sendo baleado enquanto sofreu ferimentos não fatais.

Velasquez acabou sendo preso sem incidentes e atingido por uma infinidade de acusações, incluindo tentativa de assassinato.

A data seguinte do Tribunal para Velasquez chega em 16 de abril, quando ele enfrenta a restituição de seus crimes, que é onde um juiz emite uma penalidade financeira devido às vítimas no caso. A restituição pode incluir salários perdidos, custos médicos, terapia e aconselhamento e até franquias de seguro.