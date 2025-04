Caminhos para a vitória: Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

Alexander Volkanovski está de volta e quer recuperar seu título.

No sábado, os rostos de Volkanovski Diego Lopes para o título vago de penas no evento principal de UFC 314 em Miami. É a primeira luta de Volkanovski desde que deixou o título para Ulli Topuria (que mais tarde desocupou o cinto) e ele promete um esforço renovado desta vez contra os lopes crescentes e perigosos. Então, vamos verificar as chaves da vitória para Volkanovski e Lopes no sábado.

Foto de Sean M. Haffey/Getty Images

Caminhos para a vitória para Alexander Volkanovski no UFC 314

Neste ponto, o que mais há para dizer sobre Volkanovski? Ele é o segundo peso de penas de todos os tempos e um Hall da Fama Serrefire. Afinal, não há muitas pessoas que podem reivindicar ter sido o lutador de libra por libra no mundo, e Volkanovski é um deles.

Mas ele ainda é aquele cara? Volkanovski tem 36 anos e, nas duas últimas lutas, ele foi brutalmente nocauteado duas vezes. A história nos diz que é um mau sinal para suas perspectivas futuras. Mas a história também nos diz que os grandes nomes de todos os tempos tendem a envelhecer melhor do que a maioria, devido à profunda profundidade de habilidade em que podem recorrer.

Felizmente para Volkanovski, ele tem uma enorme quantidade de habilidade em que confiar, muito mais do que Lopes traz para a mesa. Isso não é para cair lopes, mas Volkanovski tem um jogo muito mais variado e complicado. Nos pés, Lopes é mecânico e previsível, jogando as mesmas poucas combinações e principalmente procurando pousar ganchos selvagens por perto. Embora ele tenha um poder de soco cru, ele não tem o mesmo tipo de boxe devastador de Topuria, e ele definitivamente não tem o mesmo trabalho de pés e balcões que incomodaram Volkanovski.

Volk deve ter muito sucesso com seu clássico jogo de ataque externo, usando seu golpe, chutes baixos e movimento para o ataque de Stymie Lopes. Além disso, a capacidade de Volkanovski de trocar de postura é interessante, porque não vimos lopes contra muitos caçadores e mudanças para o canhoto devem minimizar o balcão de Lopes, que é um dos seus melhores socos.

Volkanovski também pode ter sucesso na luta. Lopes é um complicado, mas eu ficaria um pouco surpreso se ele pudesse fazer muito no chão contra Volkanovski, que nunca foi enviado e tem uma defesa excepcional no chão.

Em suma, Volkanovski deve levar seu jogo clássico para a festa no sábado, que se alinha muito bem contra os lopes explosivos, mas muito mais limitados.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC

Caminhos para a vitória para Diego Lopes no UFC 314

Alexander Volkanovski é um dos maiores combatentes de todos os tempos. Em sua carreira de 16 lutas no UFC, Volkanovski mostrou habilidades técnicas de elite em todas as facetas do jogo, e uma das mentes mais brilhantes para combater o esporte já viu. Inúmeras vezes eu o comparei a um cassino em Las Vegas, porque se você tocar o suficiente, a casa (Volkanovski) sempre vence. A menos que Danny Ocean disse uma vez, quando a mão perfeita aparecer, você aposta grande e pega a casa. Felizmente para Lopes, ele é exatamente O tipo de lutador que pode apostar grande e levar a casa. Ainda mais felizmente para Lopes, Volkanovski pode muito bem ser uma versão comprometida de si mesmo.

A grande questão em torno dessa luta é se o queixo de Volkanovski está ou não rachado. As perdas consecutivas do KO nunca são um bom sinal e os lopes certamente atingem o suficiente para torná-lo três seguidos. E esse deve ser o foco para ele entrar neste.

Em uma partida de kickboxing direta contra um Prime Volkanovski, Lopes provavelmente está com problemas. Ele é mais um brigão do que um mentor técnico e Volkanovski tende a cozinhar contra esse tipo de combatente. Mesmo assim, ainda existem muitas ferramentas disponíveis para lopes. O chute da panturrilha é o maior, já que Volkanovski usa tanto movimento que tirar as pernas deve ser uma prioridade.

A outra prioridade para Lopes, e a maneira como acho que ele pode vencer melhor no sábado, é o clinch. Lopes não é Anderson Silva de perto, mas uma vez que ele está na cabine telefônica, Lopes descarrega o clipe, jogando tudo o que ele tem em um esforço para machucar o oponente. Isso pode ser extremamente eficaz contra Volkanovski, o homem muito menor, e vimos o Islã Makhachev ter grande sucesso com os joelhos do clinch em sua revanche com Volkanovski. Toda vez que Lopes entra na cabine telefônica com Volkanovski, é uma grande vantagem.

Previsão

Que tal um pouco de boas notícias/más notícias. Boas notícias: Volkanovski é um dos 10 maiores lutadores que já competem no MMA. Más notícias: ele tem 36 anos em uma divisão onde você não pode ser velho. Boas notícias: Volkanovski está acima dos níveis acima das habilidades. Más notícias: Volkanovski nunca foi um lutador físico dominante e passou por seu auge.

E por mais redutor que possa parecer, essa é a tensão central neste evento principal. Volkanovski é o superior técnico Lutador, mas seu queixo pode estar comprometido e Lopes é extremamente perigoso. Volkanovski nunca foi o cara mais durável (ele estava zumbido ou deixado cair em muitas lutas), mas se seu queixo estiver realmente comprometido, ele terminou. Lopes é perigoso demais para evitar ser atingido por 25 minutos.

Mas estou escolhendo acreditar que não é o caso. Sim, Volkanovski é antigo, mas acho que suas duas derrotas de KO são explicáveis ​​(pouco tempo leve e depois uma rápida reviravolta contra um rebatedor massivo). Ele tirou uma folga para chegar a um bom lugar e espero que um Volkanovski rejuvenescido apareça no sábado com uma performance vintage.

Alexander Volkanovski def. Diego Lopes por decisão unânime (49-46, 50-45, 50-45)