Campanha de vacinação contra a gripe é iniciada em Penedo

A campanha vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira, 07, e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está com imunizante disponível nas salas de vacina dos 20 postos de saúde de Penedo, atendendo inicialmente os grupos prioritários (confira a lista abaixo do texto).

A imunização contra a gripe será intensificada nos meses de abril e maio, período de maior incidência da doença e após a campanha sazonal será integrada às vacinas de rotina do Calendário Nacional de Vacinação.

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% dos grupos prioritários formados por crianças da faixa etária entre 6 meses e até seis anos, gestantes e idosos.

Quem não faz parte dos grupos prioritários e deseja ser vacinado, precisa aguardar o término da campanha na rede pública para ter acesso às doses remanescentes que serão liberadas para toda a população pelo Ministério da Saúde ou buscar o imunizante na rede particular.

CONFIRA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS

Crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias;

Gestantes;

Idosos com mais de 60 anos

Estratégia Especial

Puérperas;

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Caminhoneiros e trabalhadores portuários;

Trabalhadores de saúde e dos correios;

Professores do ensino básico e superior;

Trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário urbano e de longo curso;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa;

Pessoas com doenças crônicas

Profissionais das forças armadas, forças de segurança e salvamento.

Pessoas com deficiência permanente.

Por Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS