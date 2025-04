Campeão do Super Bowl, Steve McMichael morto aos 67 anos

Ele também venceu o Super Bowl XX com o Chicago Bears e foi nomeado para o primeiro time All-Pro duas vezes. McMichael foi introduzido no Hall of Fame em 2024.

A Liga Nacional de Futebol lança uma declaração abordando a morte de McMichael, dizendo … “A NFL está com o coração partido com o coração de coração Steve McMichael Depois de uma brava batalha com a ALS. Nossos pensamentos e condolências estão com a sua família e entes queridos. “