Campeões: Ancelotti não estará nas semifinais após seis temporadas

Em Laliga, Madri é quatro pontos do líder, Barcelona e na Copa del Rey está na final, onde o rival também é a equipe do Barça

O italiano Carlo Ancelotti não poderia viver na quarta -feira outra ótima noite em Liga dos Campeões como treinador de Real Madrid. O técnico ficou nos portões de manter Arsenal.

“Espero que não seja meu último jogo em uma competição muito especial”, disse ‘Carletto’ na conferência de imprensa antes da reunião. E cumprir esse desejo já dependerá de uma próxima temporada para a qual ele ainda tem um contrato com o Real Madrid.

Ancelotti na área técnica do Real Madrid contra o Arsenal Imagem Photo Agency/Getty Images

Um acordo que pode mudar quando a temporada termina, com o título de liga ainda em jogo -quatro pontos do líder, o Barcelona– E com a final da Copa del Rey, onde o oponente também é a equipe do Barça, em 26 de abril no horizonte.

Os dois objetivos, antes do novo Copa do Mundo do Clubeque eles têm Real Madrid À frente depois que Ancelotti caiu em campeões pela primeira vez antes das semifinais como treinador de Madri.

Ele sempre garantiu Ancelotti a presença nas semifinais do torneio para Real Madrid e venceu três edições de cinco. E nesta ocasião, para o sexto, sua jornada terminou antes nos anos anteriores.

Em 2013-2014, seu primeiro ano no clube, ele alcançou a tão esperada ‘Décima’ Liga dos Campeões que o clube perseguiu tanto. Na próxima temporada, o Juventus De Turim, graças a um gol de Álvaro Morata em Santiago Bernabéu, ele saiu da competição nas semifinais.

Após sua segunda temporada, Ancelotti deixou um Real Madrid ao qual ele voltou para 2021-2022. E, novamente, ele proclamou campeão da Liga dos Campeões em uma edição marcada pelos retornos do infarto em Santiago Bernabéu antes Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City.

Para a próxima campanha, o Manchester City 4-0 foi imposto ao retorno da semifinal na Etihad. Uma superioridade manifesta que se afastou para Real Madrid para repetir o título. Claro, na última temporada, ele se levantou novamente com seu troféu favorito, vencendo por 2 a 0 para Borussia Dortmund Na final.

Até então, três títulos e duas semifinais para Ancelotti. Um grande equilíbrio que não pôde ganhar peso na quarta-feira caindo nas quartas de final contra o Arsenal (3-0 na primeira mão e 1-2 no retorno), um exemplo em que se despediu do Campeões e que ela era desconhecida como jogadora de Madri para o técnico com mais troféus na história da competição, cinco (2003 e 2007 com o Milão e 2014, 2022 e 2024 com o Real Madrid).