Campeões: Lewandowski não perdeu sua consulta com o gol

Com dois gols contra o Borussia Dortmund, Robert Lewandowski ainda está em um estado de graça, em sua melhor temporada com o Barcelona.

BARCELONA – Robert Lewandowski começou sua carreira na Polônia no Borussia Dortmund, mas desde que ele deixou o clube em 2014 parece ter uma predileção especial para gols de marcar. Se ele adicionasse 27 alvos em 27 jogos, ele não poderia na visita de dezembro após o costume … mas para a segunda oportunidade que enfrentou como jogador do Barcelona, ​​ele a recuperou.

O atacante polonês marcou o 2-0 que catapultou as opções de um Barcelona Que a primeira metade e que esse objetivo acabou embaçado, apenas começando o segundo, devolveu o ímpeto contra um rival que desabou. E ele colocou o terceiro, no meio do festival do Barça, para pisar nas semifinais da UEFA Champions League.

Já existem 105 gols que Lewandowski acrescenta na Liga dos Campeõesapenas atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, e 11 neste curso, apenas atrás de Raphinha. O polonês, enfrentou qualquer comentário que questionado no ano seguinte, tenha sido 40 gols desde o início do ano … e cinco anos depois de celebrar o troféu continental nas fileiras do Bayern de Munique suspira ao arredondar uma corrida de período que o conquistou do Barça.

Lamina Ajustada Yamal

Ele não contornou sua partida ideal, mas de seus pés o 2-0 nasceu, com um excelente centro para Raphinh e 3-0, com um passe bestial para Fermín López. Os dois eram os assistentes, mas nada teria acontecido sem a magia de um Yamal Lamine que não saiu até o objetivo que estava procurando tanto, um passe para a rede fenomenal, suave e sem mais explicação.

Ele havia consumado uma parte mais irregular do que brilhante … mas você sempre tem que pensar, comparecer e controlar o jovem barca. Não é necessário ser o melhor 90 minutos, porque basta aparecer em determinados momentos. Ajustado ao tempo e espaço. Inabordável para qualquer pessoa.

Balde, entre o chão e o céu

“Existem muitos jogos, mas sim, começamos muito bem o ano e, embora tenhamos que ir pouco a pouco, podemos sonhar” concordou depois que a festa de Alejandro Balde, depois de outra exposição física e de futebol, assumindo a ala esquerda e demonstrando sua condição de indispensável.

O Canteno, que disse que no verão, durante a pré -temporada “Ele confiava que teríamos um ano” deixou claro que eles ganharam o direito de sonhar porque o jogo “demonstra, jogo por jogo”.