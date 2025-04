Campeões: O que cada equipe precisa avançar para as semifinais?

Os jogos de volta das quartas de final da Liga dos Campeões são nesta terça -feira, 15 de abril e quarta -feira, 16 de abril

A primeira mão das quartas de final do Liga dos Campeões Eles estão definidos nesta semana e há equipes que só terão a tarefa de terminar o trabalho para chegar à próxima rodada, como o Arsenal y Barcelonaenquanto outros gostam Bayern de Munique Eles vão lutar pelo retorno no retorno.

Nesta feira, não há objetivo de visitante; portanto, as equipes terão que lutar pelo seu passe no retorno sem essa condição e, caso um empate na pontuação global seja registrado, eles terão que deixar o prolongamento e, se necessário, para as penalidades.

Próximo ESPN apresenta o panorama do equipamento para as partidas Liga dos Campeões:

BARCELONA Practice antes de enfrentar o Borussia Dortmund Efe/EPA/Christopher Neundorf

A equipe do Barça deu um passo importante na primeira mão em frente à equipe alemã, após uma vitória por 4 a 0, por isso agora terá apenas a tarefa de concluir o trabalho no seguinte compromisso.

Barcelona mostrou superioridade como local contra o Borussia Dortmund, então ele deve agora ganhar ou empatar com qualquer pontuação e até perder pela diferença de três anotações a serem colocadas nas semifinais.

A equipe alemã enfrentará uma missão quase impossível, pois deve ganhar cinco diferenças para alcançar a próxima rodada diretamente ou pelo menos vencer por quatro, para forçar o prolongamento e, se necessário, ir ao pênalti.

O Paris Saint Germain também alcançou uma vantagem confortável em sua primeira etapa das quartas de final da Liga dos Campeões, impondo 3-1 ao Aston Villa, então seu desafio será manter a diferença para deixar seu rival ao longo do caminho.

A equipe francesa exige um triunfo ou combinada com qualquer pontuação para obter seu passe e até um colapso para o objetivo da diferença dará o ingresso para as semifinais.

O Aston Villa exige vencer o Galo Club por três gols para alcançar a próxima fase ou, pelo menos, levar a vitória por duas diferenças para forçar os momentos extras, nos quais ele teria que procurar o retorno ou, se não, tente definir nas penalidades.

A equipe inglesa aproveitou uma vantagem confortável em frente à caixa de Merengue no primeiro duelo das quartas de final, obtendo uma vitória por 3 a 0, então uma vitória para qualquer pontuação terá na próxima rodada.

O Arsenal também pode se vincular a qualquer marcador da partida que será disputado no estádio Santiago Bernabéu para eliminar a equipe branca e até uma derrota para dois gols da diferença daria o passe para as semifinais.

Para o Real Madrid, a tarefa será complicada, porque para deixar de fora o time da Premier League exige um triunfo para quatro anotações de diferença contra seus seguidores.

A esperança do clube espanhol está pelo menos vencendo por três gols para forçar o alongamento e pelo menos tem a possibilidade de lutar por um lugar na próxima rodada, embora o panorama pareça complicado.

A equipe italiana conquistou uma vitória valiosa como visitante contra a equipe alemã por 2 a 1, graças aos objetivos de Lautaro Martínez e Davide Frattesi, então ele agora terá que tirar proveito de sua localidade no retorno a amarrar um lugar nas semifinais.

A Inter Milan precisa de um triunfo para qualquer pontuação avançar e até mesmo um empate também o colocará no prelúdio para a derrota final e até uma 1-0 o manterá com a possibilidade, porque isso daria o empate no global que forçaria o alongamento.

O Bayern de Munique será obrigado a procurar o retorno e um triunfo para dois gols, a diferença dará o passe direto às semifinais, enquanto uma vitória por 1 a 0 permitiria que ele force os tempos extras.

O clube alemão só tem esses dois caminhos, porque um empate ou um colapso o deixaria de fora da Liga dos Campeões, por isso deve ser usado minuciosamente se você quiser derrotar o Inter no estádio de San Siro.

É assim que as semifinais da Liga dos Campeões 2025 são vistas