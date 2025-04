Campeões: o Real Madrid também sabe como fazer um bobo de

O Real Madrid tem que pegar a magia de Bernabéu para superar o Arsenal, mas seu ridículo em Londres era o tempo.

O Real Madrid é o Real Madrid. Nem pode ser dado morto, muito menos enterrado. Ele tem o Bernabéu, com sua magia e lenda, para pegar o milagre e continuar pensando nas semifinais da Liga dos Campeões … mas seu ridículo em Londres era o tempo. Ele foi espancado, espancado, humilhado e ajoelhado, sem uma desculpa possível por um arsenal que colocou um 3-0 tão inesperável quanto escasso. E não é para Courtois, o espancamento poderia ter sido histórico.

Esperando por Mbappé, Courtois se multiplicou para manter a esperança desse Madrid minimamente vivo que vinculou seu terceiro jogo sem vencer, sua segunda derrota consecutiva e se ele incorporou no sábado, em frente a Valencia, pode custar -lhe o rosto em Laliga, sofrido nos Emirados o deixa contra as cordas.

Um arsenal faminto, feroz e majestoso passou por ele e nem o empate sem gols com o qual a primeira metade variou os planos de Mikel Arteta, que deu uma revisão soberana de Carlo Ancelotti, incapazes de reagir em vista a contribuição nula de vários jogadores, que carregando os salários galácticos pareciam exagerados. Quando eu não passo, é pior.

O ridículo na Liga dos Campeões do Real Madrid, em frente ao Arsenal, em Londres era do tempo. James Gill – Danehouse/Getty Images

Courtois, excelente, evitou 1-0 na beira do intervalo com dois rejeitos contínuos, mas no segundo tempo, quando seus companheiros já haviam renunciado e David Raya era pouco menos que um espectador, ele teve que se multiplicar sem ter a fortuna ou o sucesso anterior.

Declan Rice, um garoto emergiu da Academia do Chelsea e cresceu para se tornar profissional no West Ham antes que o Arsenal pagasse por sua assinatura cerca de 117 milhões de euros para torná -lo o mais caro jogador de futebol inglês da história, ele estava encarregado de colocar medo no corpo em Madri e colocá -lo contra os bosques.

Até a bola, faltando, nos minutos 58 e 70. Majestic, o primeiro e o excelente o segundo a ajoelhar um Madri que não havia se aproximado da área local. Modric, Mbappé, Bellingham, Valverde … E Vinicius e Rodrygo, que gastaram fantasmas para o jogo? Uma equipe mudo e surda, sem nada a dizer e menos a entender, destruído quando Mikel Merino colocou o terceiro, desesperado de Courtois enquanto seus companheiros resignados olhavam em qualquer lugar.

O Bernabéu emitirá uma frase. Nunca, nunca, pode ser dado a Madri por mortos e menos ainda na Liga dos Campeões, seu campeonato de fetiche. Para algo, ele é o rei absoluto do torneio …