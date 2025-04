Campeões: Real Madrid alerta o Arsenal que “tudo é possível”

Madri perdeu a primeira mão por 3 a 0 no Emirates Stadium e apenas quatro vezes rastreou uma equipe local de desvantagem de três gols ou mais

O site de Real Madrid Ele desafiando os fãs desafiadores de que “tudo é possível” antes de tentar superar uma desvantagem de três gols contra o Arsenal no Liga dos Campeões.

Um vídeo mostrou os retornos memoráveis ​​de Madri nos últimos anos, mencionando a “equipe dos sonhos” e as realizações do clube “neste estádio, nesta competição”.

“Bernabéu, novamente”, ele intitulou o site antes da partida das quartas de final, na quarta -feira.

Jude Bellingham com o uniforme cinza do Real Madrid Marc Atkins/Getty Images

Madri perdeu a primeira mão por 3 a 0 no Emirates Stadium na semana passada. Apenas quatro vezes uma equipe local traçou uma desvantagem na primeira mão de três gols ou mais, de acordo com a UEFA.

Ele BarcelonaRival de Madri, ele se recuperou depois de perder por 4 a 0 no campo de Paris Saint-Germain Com uma histórica vitória por 6-1 em casa na rodada de 16 da temporada 2016-17. Nas semifinais de 2018-19, o Liverpool perdido por 3-0 em Barcelonamas avançou com uma vitória por 4-0 em casa. Uma temporada antes, nas quartas de final, o Barça estava envolvido novamente depois de derrotar Rome por 4-1 em casa, perdeu a segunda mão por 3 a 0 na capital italiana.

O único outro traçado de três gols da equipe local ocorreu em 2004 nas quartas de final, quando o Deportivo de la Coruña Español perdeu por 4-1 na casa do AC Milan e depois venceu por 4 a 0 em casa para passar da rodada.

Ele Madri Ele tem uma história recente de traços na Liga dos Campeões, que deu aos fãs a esperança de outra noite mágica no Bernabéu.

Ele Madri Ele venceu sua 14ª Liga dos Campeões em 2022, depois de rastrear na rodada de 16. Eles pareciam derrotados no Bernabéu nos oitavos PSGnas quartas de final contra o Chelsea e nas semifinais contra o Manchester Citymas cada vez que eles encontravam uma maneira de avançar.

Contra ele CidadeMadri precisava de dois gols atrasados ​​do atacante Rodrygo -a 90 minutos e no tempo adicionado para forçar a extensão, em que Minha esposa converteu uma penalidade decisiva para colocar Madri na final, onde ele venceu o Liverpool.

“Ele Real Madrid É a única equipe que já fez isso muitas vezes, mas tentaremos fazê -lo mais uma vez “, disse o treinador Carlo Ancelotti semana passada. “Estamos cientes de quanto nossos fãs podem nos ajudar e ao estádio. Vamos tentar até o último minuto e até a última bola, começando amanhã”.

Ele Arsenal Ele não se encaixou em três ou mais gols em quase 80 jogos em todas as competições, de uma vitória por 4-3 em Luton no Premier League em dezembro de 2023.

A equipe inglesa excedeu Madri na rodada de 16 da Liga dos Campeões em 2005-06, quando chegou à final e acabou perdendo o título contra o Barcelona.

Ele Arsenal Ele procura chegar às semifinais europeias pela primeira vez desde 2009, quando foi eliminado pelo Manchester United.

Real Madrid Ele jogará sem o meio -campista Eduardo Camavinga na quarta -feira devido a um cartão vermelho no final da primeira mão.