Campeões: Real Madrid, aquele que correu menos do que o quarto dos quartos

O Real Madrid correu 8,5 quilômetros a menos que o Arsenal em Santiago Bernabéu, de acordo com o site da UEFA

Como aconteceu na primeira perna e como tem sido o tônico usual do Real Madrid Na presente edição do Liga dos Campeõesa equipe branca visitou, no retorno dos quartos antes do Arsenaltocou no Santiago Bernabéu, 107,5 quilômetros para os 116 da equipe inglesa.

Este foi um dos grandes focos de críticas aos jogadores de futebol do Real Madrid Na primeira mão em que três gols se encaixavam: os de Mikel Arteta 113,9 quilômetros correram; 12,7 mais do que os de Carlo Ancelotti.

Uma grande diferença que foi reduzida na quarta -feira, embora o Arsenal Ele foi imposto novamente nesta estatística, com 8,5 quilômetros a mais que um Real Madrid Que esta temporada tenha dado mais distância do que seu rival em uma ocasião.

Foi antes dele Atalanta Na vitória (2-3) em Bergamo. Nessa partida, os de Ancelotti adicionaram 115,6 quilômetros para os 114,9 dos de Gian Piero Gasperini.

Uma edição em que o Real Madrid excedeu seu registro negativo de mais derrotas em Liga dos Campeõescom seis, depois de cair antes do Lille, Milão, Liverpool, Atlético de Madrid e nos dois jogos das quartas de final contra o Arsenal.

Mbappé e Real Madrid foram os que fizeram uma turnê pelos menos quilômetros nos jogos de fundo Mateo Villalba/Getty Imagese

Real Madridaquele que correu menos do quarto dos quartos

Além disso, os de Ancelotti Eles repetiram as estatísticas negativas de ser a equipe com menos quilômetros viajados no retorno das quartas de final do Liga dos Campeõescomo já aconteceu na primeira perna.

Consulta aqui Todas as notícias e resultados do futebol nacional e internacional

A equipe a seguir com menos distância percorrida, de acordo com dados do UefaFoi o Inter, de Milão com 113,8 na partida que empatou (2-2) contra o Bayern (117.8) e que se qualificou para as semifinais.

Nas eliminatórias na quarta -feira, o Paris Saint-Germainque sofreu até o final de se qualificar antes do Aston Villacorreu 114,4 quilômetros para 119,6 da equipe inglesa.

O superior em quilômetros era o Borussia Dortmundaquele que correu o máximo do quarto de quartos com 123,4 quilômetros em sua tentativa de tentativa antes de um FC Barcelona Ele acrescentou 117,1, em uma partida que terminou em 3-1 para os alemães após 4-0 a favor dos catalães há uma semana.