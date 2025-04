Campeões: Real Madrid e seus retornos épicos nos últimos anos

O Real Madrid apelará ao épico para tentar superar o 3-0 contra o Arsenal

Ele Real Madrid sofreu uma batida histórica nas mãos do Arsenal Na primeira mão das quartas de final do Liga dos Campeões da UEFAem um duelo tocou em Londres.

Ele Madri Ele não colocou as mãos na frente do Gunners, era uma equipe desconhecida, como se ele não soubesse o que o Campeões. Além disso, o jogo do jogo era barato para a equipe de Carlo Ancelotti, porque a pintura de Mikel Arteta gerou muitas chances de tornar a pontuação mais volumosa, mas Thibaut Courtois foi Thibaut Courtois mais uma vez e fez seu trabalho.

O 3-0 que o Arsenal al Real Madrid Nos Emirados, parece letal, parece uma série totalmente liquidada. E talvez, se não fosse o Real Madrida série terminou; As más notícias para o Arsenal É que quem está na frente é a equipe que leva uma história rica para transformar os maus resultados.

Revisamos abaixo do Removido épico do Real Madrid em Campeões Isso permitirá que você sonhe com o passe para as semifinais.

Semifinais 2023-24 vs. Bayern de Munique

O caminho para o décimo quinto orejona para o Real Madrid Ele teve um susto importante nas semifinais da temporada 2023-24, quando o Bayern de Munique foi medido; A primeira etapa na Alemanha foi empatada em 2-2 e o retorno no Bernabéu prometeu faíscas e não decepcionou.

Alphonso Davies avançou a Baviera aos Minuto 68 e Madri não encontrou o retorno; Parecia que o Bayern chegou à final. No entanto, um herói inesperado apareceu e será lembrado com amor na história de Merengue: Joselu. O atacante espanhol apareceu aos 88 minutos para converter 1-1 e parecia que o jogo foi para o ELONG. Mas Joselu não havia terminado sua noite histórica. Três minutos depois, ele completou 2-1 a 91 e sentenciou o grande retorno.

Semifinais 2021-22 vs. Manchester City

Os confrontos entre o Real Madrid e o Manchester City nos últimos anos se tornaram um belo costume, pois as emoções levam ao nível mais alto. Como nas semifinais da campanha de 2022-23.

A primeira etapa foi tocada na Inglaterra, onde as emoções começaram. A cidade venceu por 4-3 em um ótimo jogo. Ele Real Madrid Eu tive que remar por trás se quisesse a final; E o Bernabéu foi cúmplice novamente para realizar um novo retorno mágico.

Riyad Mahrez abriu o placar aos 73 minutos da equipe Guardiola, que marcou um global por 5-3 e parecia que tudo foi condenado. Mas a mística branca apareceu aos 90 ‘graças a Rodrygo após uma assistência de Karim Benzema; Havia esperança. E estes se tornaram realidade aos 91 ‘, quando Dani Carvajal levantou um centro e o próprio Rodrygo terminou o 2-1 que forçou o comprimento. Já com toda a confiança e inércia no topo, Benzema cobrou uma penalidade perfeitamente e chegou o retorno.

Oitavo da final de 2021-22 vs. Paris Saint-Germain

Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé comandavam um PSG que parecia temível e invencível. Ele Real Madrid não cruzou um ótimo nível esportivo e a rodada de 16 dos Campeões 2021-22 Antoj eram extremamente casais.

A primeira mão foi tocada no parque dos príncipes de Paris e a vitória ficou em casa graças a um gol agonizado do MBAPPé aos 91 anos.

Karim Benzema teve que acusar a equipe no retorno, porque o nível coletivo estava em uma camada de outono, mas o nível individual dos franceses era muito alto. E ele fez depois que o PSG foi avançado no Bernabéu aos 39 ‘em nome de Mbappé. A fúria de Benzema acordou no segundo tempo, especificamente 61 ‘, quando recebeu um passe de vinho júnior e definiu sem oposição. 15 minutos depois, o atacante completou 2-1 e dois minutos depois na terceira e final.

Nova noite gloriosa em Madri pelo Liga dos Campeões.

Final 2021-2022 vs. Chelsea

Esse remontada Na rodada de 16 do Campeões 2021-2022 será lembrado pelo jogo ruim dado pelo Real Madrid No Vuelta, no Bernabéu.

Na primeira mão, os merengues foram impostos sem problemas em Londres, foi um confortável 3-1 com um trigêmeo de benzema. Os 90 minutos complementares foram um pesadelo que terminou com um sorriso para o inverno superior da Europa.

Os Blues estavam determinados a procurar o retorno, e o Monte Mason venceu por 1 a 0 no minuto 15. Antonio Rüdiger, que naquela época usava a camisa azul, virou o segundo para 51 ‘e Timo Werner marcou o terceiro, que marcou o Global 4-3 para o Chelsea.

White reagiu e foi para se auto -gostar mais do que para o bom jogo vir de trás no trecho final do jogo. Rodrygo, aos 80 ‘, e Benzema, aos 96’, fizeram o Somersapar.

Final 2013-14 vs. Atlético Madrid

Um dos Removido mais lembrado será o que devolveu os ouvidos para Real Madrid. Atlético de Madrid procurou o primeiro Campeões de sua história, e que melhor do que fazê -lo na frente do Real Madrid.

Os colchões estavam à frente do objetivo de Diego Godín após um grave erro de Iker Casillas. O jogo passou com o domínio Merengue, mas sem concreção das peças. As estrelas como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, Ángel di María, Luka Modric, Marcelo, entre outras, não apareceram.

O desespero de Ancelotti e todo o seu time era palpável, mas veio um futebol lendário: o “90 e Ramos”. Os 93 minutos se passaram e as esperanças brancas terminaram, até Modric levantar um centro do chute da esquina, Sergio Ramos subiu e atingiu um poderoso cabeceamento do alcance do goleiro Curtois (naquela época em que era goleiro de Atleti) e o gol que levou o confronto à prorrogação.

O Leng Real Madridque não viu a oposição em nenhum momento dos 30 minutos adicionais. Bale marcou o 2-1 depois de uma jogada excelente de Di María, a terceira chegou graças a um tiro de distância média de Marcelo e CR7 colocou o final 4-1 das 12 etapas.

O décimo finalmente chegou à Casa Branca.