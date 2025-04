Capacitação fortalece equipe de poda da Prefeitura de Penedo em parceria com o IMA

Técnicas de Plantio de mudas também foi alvo de treinamento

A Prefeitura de Penedo, por meio das Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, está investindo na qualificação da equipe responsável pela poda de árvores em nossa cidade. Em parceria com o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), a gestão municipal promoveu um importante momento de capacitação, reforçando o compromisso com a sustentabilidade, a eficiência do serviço público e o cuidado com o ecossistema urbano.

A ação teve início na quarta-feira (02) com uma palestra realizada no auditório da Procuradoria Geral do Município, reunindo prestadores de serviço das duas secretarias envolvidas. O foco do treinamento foi orientar sobre as práticas corretas de poda, reduzindo os impactos ambientais, promovendo o manejo consciente da arborização urbana e evitando podas drásticas que prejudicam o crescimento das árvores.

Segundo o Secretário Municipal de Serviços Públicos, Ivo Costa, a capacitação foi fundamental para atualizar e conscientizar a equipe técnica sobre os métodos mais adequados de atuação. “Temos profissionais experientes, mas essa ação foi essencial para ampliar a visão deles sobre o tempo certo, o tipo certo de poda e as ferramentas mais adequadas. Assim, evitamos podas radicais que fazem a planta sofrer”, explicou o gestor, agradecendo ao IMA pela parceria.

Já na quinta-feira, a capacitação também teve uma parte prática. Na Avenida Divaldo Suruagy, antiga Avenida Beira Rio, foi realizada uma ação de plantio de mudas nativas. A iniciativa tem como objetivo contribuir para o reflorescimento de áreas verdes em Penedo, promovendo sombreamento, melhoria do microclima urbano e mais qualidade de vida à população.

“Estamos iniciando o plantio de mudas na cidade e queremos contar com o apoio de todos. A Prefeitura vai cuidar e irrigar essas mudas, mas é fundamental que a população colabore, preservando e ajudando no desenvolvimento dessas novas árvores”, destacou o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Fagner Matias, durante a ação.

O biólogo e consultor ambiental do IMA, Wictor Thomas, também ressaltou a importância da atividade conjunta. “Desenvolvemos aqui um curso de poda e realizamos o plantio de espécies nativas, contribuindo com uma arborização urbana mais adequada. É uma ação essencial para melhorar o meio ambiente de Penedo e de todo o estado de Alagoas”, afirmou o especialista.

O Prefeito Ronaldo Lopes destacou a importância da parceria com o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) como mais um exemplo do compromisso da gestão com a sustentabilidade e a capacitação técnica dos servidores. “Essa ação mostra como o trabalho integrado entre município e estado pode gerar resultados concretos para a nossa população. Quero agradecer ao governador Paulo Dantas, que tem um olhar diferenciado por Penedo, sempre sensível às nossas demandas e apoiando projetos que cuidam do meio ambiente e melhoram a qualidade de vida dos penedenses”, afirmou o gestor.

A gestão do governo Inovação e Crescimento segue atuando com responsabilidade ambiental, valorizando seus profissionais e adotando práticas sustentáveis para construir uma cidade mais verde, equilibrada e preparada para o futuro.

SECOM/PMP