CAPS de Penedo comemora Páscoa com brindes e distribuição de chocolate

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Penedo realizou uma ação especial em comemoração à Páscoa com usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

O evento realizado na quarta-feira, 23, teve dinâmicas de caça aos ovos de chocolate, rodas de conversa com profissionais em Psicologia e café da manhã coletivo contou com a participação da equipe multiprofissional, familiares e servidores do CAPS de Penedo.

A proposta do encontro no setor da SMS foi proporcionar um espaço de acolhimento, leveza e conexão para fortalecer os vínculos entre usuários e profissionais que acompanham o tratamento psicossocial diariamente.

A diretora do CAPS, Isabel Leite, reforça a importância das datas comemorativas. “A Páscoa é uma celebração religiosa que aproveitamos a sua representatividade para trabalharmos o momento de reflexão, agradecimento e renovação para fortalecer vínculos e rede de apoio no tratamento terapêutico de nossos usuários. Celebrando juntos a fé e esperança em dias de vitória e melhorias no projeto de vida de cada um”.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS